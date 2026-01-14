我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（14）日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘大勝對手、縣議員黃榮利，將代表民進黨參選嘉義縣長。對此，蔡易餘向黃榮利呼籲，盼能放下成見，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂；他強調，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。民進黨本週執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨日抽出的選區為嘉義縣。民進黨上午10時30分開封民調，蔡易餘對比國民黨對手王育敏的平均民調為64.8135％，黃榮利的平均支持度則是38.1949％，最終結果由蔡易餘大勝黃榮利。對此，蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。蔡易餘期盼黃榮利能放下成見，他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，縣長翁章梁過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。蔡易餘強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。