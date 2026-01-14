我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男主動交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品。（圖／翻攝畫面）

宜蘭一名黃姓受刑人因罹癌保外就醫，於7日回診後遲遲未返監報到，逍遙在外趴趴走。事發超過一週的時間，黃男於昨（13日）晚間於文山區新光路駕駛一輛被通報遭侵佔之車輛且形跡可疑，遭到警方上前盤查，身分因此曝光。全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。據了解，文山第一分局木新派出所員警昨（13日）於新光路一帶執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，經查發現該輛小客車為先前通報遭侵佔之車輛，故上前盤查。駕駛黃姓男子表示願意配合並接受搜索，而警方一查黃男身分，竟是宜蘭監獄一名保外就醫未返監的受刑人。黃男主動交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，經詢問後，坦承均為其所有。事實上，這名年約35歲的黃姓男子因罹癌於去（2025年）10月7日辦理保外就醫出監治療，卻在保外期間犯下竊盜案，今年1月5日遭廢止保外醫治的資格。而黃男1月7日回診後，應在1月8日到宜蘭地檢署報到返監卻未現身。警方依規定對黃男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應。全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。