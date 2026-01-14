我是廣告 請繼續往下閱讀

瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，胰臟科醫師林相宏分享一名案例，為55歲女性一年內突然胖了10公斤，自行購買瘦瘦針施打後，三個月內仍不見成效，進一步檢查後才發現，其左邊腎上腺有一個三公分的腫瘤，引發「庫欣氏症候群」。胰臟醫師醫師林相宏在臉書中發文表示，一名55歲女性這一年突然胖了10公斤，食慾變得很好，以為只是單純代謝變差，肥胖後也造成高血壓、高血糖，而且很容易疲倦，聽了朋友介紹也去打了瘦瘦針 (GLP-1受體促效劑)，不過三個月不見成效，兒女覺得不對勁 帶她來健康檢查，胃腸鏡都沒問題，可是胰臟內視鏡超音波發現左邊腎上腺有一個三公分的腫瘤，進一步抽血檢驗發現這個腫瘤會分泌皮質醇cortisol（一種壓力荷爾蒙)，引發一種疾病 庫欣氏症候群（Cushing's syndrome），原來最近的症狀都是這個腫瘤引起，接受手術後症狀漸慢慢改善。林相宏說明，腎上腺腫瘤會爆肥是因為腎上腺位於腎臟上方是一種內分泌器官會分泌很多種激素，當功能亢進時就會引起相關症狀這個病例就是分泌過多皮質醇cortisol，引起最典型的症狀就是體重上升，尤其胖臉跟肚子但四肢瘦瘦的，還會皮膚變薄容易瘀青、高血壓、高血糖、容易疲倦、月經不規則。林相宏說，胰臟內視鏡超音波可以穿透胃壁，檢查很多深層位於後腹膜腔的器官，這些器官都是在最難檢查的部位，胰臟、腎臟、腎上腺就是最好的例子，不過發現腎上腺腫瘤也不要驚慌，大多數是良性且無症狀，通常透過健康檢查意外發現，只要追蹤即可。