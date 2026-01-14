我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨文傳會副主委林益諄今（14）日遭爆料，在辦公室飆罵有孕在身的黨工、在黨慶現場痛毆攝影記者，還批評過黨內過去的宣傳作品〈萊爾校長〉，目前傳出黨中央已將他開除，文傳會副主委一職可能將由媒體人尹乃菁接任。事實上，林益諄多年來在網路上化名「愛立刻思」經營自媒體，去年11月曾上傳宣傳曲，卻誤讓國旗圖案少光芒又多太陽，內容更出現簡體字，而其母親、前基隆市議會議長宋瑋莉更也曾P圖假造勘災照片，可說爭議不斷。林益諄今年47歲，接任國民黨職務前為獨立自媒體創作者。去年11月，林益諄在個人粉專發布影片，高唱宣傳曲〈Lion Up〉，而“lion up”後來也常被國民黨立委引用。不過，林益諄歌曲影片中出現的中華民國國旗卻被發現變了樣，不僅青天白日少了2道光芒，滿地紅上還有2顆太陽，字幕竟也出現簡體字。錯誤內容在當時就引來不少網友怒批：「瑕疵的地方怎麼還沒修正，然後又發一次？」、「真的有夠low」、「令人傻眼」、「錯誤一堆」等。引黨發言人牛煦庭出面緩頰表示，公私有別，後續會確保官方版本品質。另外，前基隆議長宋瑋莉，也就是林益諄母親，也曾於2024年山陀兒颱風侵襲基隆時，P圖勘災照片，不過因其團隊去背技巧拙劣，改圖痕跡明顯，馬上被網友抓包。宋瑋莉當時前往選區查看災情，隨後在臉書發出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，且是將宋瑋莉本人照片去背後，放到另一張淹水較為嚴重的照片，假造勘災情景，引大批網友痛罵：「P得很好下次別P了」、「為什麼要P圖？」