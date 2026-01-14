我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市永和區一名當「包租公」的53歲陳姓男子，昨（13日）身體不適倒臥在家中的樓梯間。直到當天晚上陳男友人來訪，發現陳男全身冰涼，誤以為失溫未在第一時間報案，反而將陳男抬至臥室內吹電暖爐。怎料，經過了長達3小時後，陳男依舊無動於衷，友人才驚覺陳男死亡，嚇得連忙報警。警方獲報到場後，發現陳男已死亡多時。初步排除有外力介入，詳細死因仍有待進一步調查釐清。據了解，陳男平時獨居在新北市永和區一間透天厝的2樓，至於3樓則是租給其他房客居住。昨（13日）晚間陳男疑似身體不適，於2樓至3樓的樓梯間休息後昏厥。而租下3樓的陳姓女房客返家後，誤以為房東喝醉並無理會。直到陳男友人來訪，發現其房門未關，上樓查看後看到陳男倒臥樓梯間。然而，友人第一時間並未報警，反認為陳男失溫睡著，將其搬進臥室內並開啟暖氣，但3小時後仍未好轉，經查看後才驚覺陳男已無呼吸心跳。轄區永和分局獲報到場，發現陳男已明顯死亡且死亡多時。經鑑識人員採證後，現場並無打鬥、侵入痕跡，而死者身上也無明顯外傷。後續由檢察官會同法醫進行相驗，目前死亡原因仍無法辨別，不排除為身體不適導致猝死，已由法醫先行驗血後暫時將遺體冰存，將進一步調查是否有毒品或藥物反應，若有疑義則擇期進行解剖。