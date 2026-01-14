我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年女性球鞋熱銷榜單幾乎被「銀白色系」復古鞋款佔據，adidas Samba OG、PUMA Speedcat OG、New Balance 1906A與ASICS GEL-KAYANO 14等鞋型，在韓流女星穿搭影響下，成為女性建立長期風格的關鍵單品。（圖／AREA 02提供）

▲二手精品市場的選擇邏輯正在改變，女性消費者逐漸從「價格導向」轉向「風格與實用度導向」，CHANEL、Hermès等具備設計辨識度與日常容量的大包款，重新成為二級市場的主流選項。（圖／AREA 02提供）

▲療癒系小物成為女性潮流市場的新語言，從POP MART公仔到Jellycat、寶可夢等IP角色，幾百元的小物被掛上數十萬元的精品包，形成2025年最具辨識度的「反差美學」，也反映女性消費者對情緒價值與個人風格的重視。（圖／AREA 02提供）

以往球鞋與潮流市場多由男性主導，但這股風向在2025年出現了劇烈翻轉。亞洲潮流交易平台「AREA 02」今(14)日發布最新年度數據，揭露女性消費者已成為市場成長最強勁的動能，會員數年增長率高達76.7%。報告指出，台灣女生現在最愛的穿搭公式是「球鞋混搭精品包」，而由韓星Jennie、IU帶起的「銀白色系」復古跑鞋，更是一舉攻佔年度熱銷榜單。打開2025年女性球鞋熱銷榜(Top 5)，完全是韓流女星的伸展台。除了經典不敗的Nike Air Force 1之外，其餘入榜鞋款如adidas Samba OG、PUMA Speedcat OG、New Balance 1906A以及ASICS GEL-KAYANO 14，共同點就是充滿復古氛圍且具備「銀白金屬色系」。分析指出，這股風潮深受BLACKPINK成員Jennie與Rosé的私服影響，讓Samba與賽車鞋Speedcat成為人腳一雙的國民鞋款；而IU與張員瑛則成功帶火了New Balance的機能跑鞋系列。AREA 02執行長Cory觀察：「女性消費者不再盲目跟風，她們傾向選擇輪廓乾淨、耐看的中性鞋款，目的是建立一套能長期穿搭的風格系統。」在精品包款方面，過去幾年流行的「小廢包」熱度逐漸退燒，取而代之的是能裝進日常所需的「實用派大包」。數據顯示，CHANEL 22 Bag、GOYARD Hobo Bag以及DIOR Tourjours等大容量包款，因符合現代女性的生活節奏，成為二級市場的搶手貨。更有趣的是「穿搭場景」的邊界模糊化。現在最時髦的穿法，是穿著舒適的棉質運動套裝或牛仔褲，腳踩復古球鞋，但肩上卻揹著一顆Chanel或Hermès的高級手袋。這種「High-Low Mix」(高低混搭)展現了女性對奢華品味的新定義——精品是為了取悅自己，而非僅限於正式場合。除了鞋包混搭，2025年最令人玩味的趨勢是「療癒系小物」的爆紅。受到復古風潮(Y2K)影響，在昂貴的精品包上掛滿玩偶吊飾成為一種顯學。報告特別點名POP MART旗下的LABUBU、MOLLY，以及Jellycat、寶可夢等IP角色最受歡迎。這種將幾百元的公仔掛在幾十萬元的名牌包上的「反差美學」，成為展現個人個性與情緒價值的最佳符號。隨著女性在潮流市場的佔比突破4成，她們對於平台的選擇也更為謹慎。AREA 02數據顯示，新註冊的女性會員中，有高達58%在首購時最在意「正品驗證」與「交易安全」。這也顯示，當市場充斥假貨風險時，具備嚴格檢驗機制的交易平台，成為女性消費者進入潮流收藏世界的首選入口。