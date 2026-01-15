美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月24日即將在Netflix直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），挑戰徒手攀登台北101，引發全台高度關注。霍諾德2019年因紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）紅遍全球，他在無任何繩索保護下征服酋長岩，創下攀岩史經典時刻，電影上映後橫掃奧斯卡最佳紀錄片大獎、英國影藝學院獎與多項影展肯定，更在爛番茄電影網獲得99%高評分，電影不僅呈現極限攀登的震撼畫面，也深入描繪他長年準備、心理壓力與感情抉擇。《NOWNEWS》本文就整理了《赤手登峰》亮點回顧、線上看管道等，提供給讀者一次看完。
《赤手登峰》曾奪奧斯卡最佳紀錄片！橫掃國際獎項、爛番茄99%高分
《赤手登峰》於2019年奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎，當時年僅34歲的霍諾德，選擇挑戰攀岩界視為終極試煉的「無繩獨攀」，目標是高度達3200英呎的美國酋長岩。這座全球最大的單體花崗岩，等同於兩棟台北101疊加高度，是無數攀岩好手夢寐以求卻望而卻步的存在。
酋長岩的風險極高，稍有失誤便是致命後果，美國攀岩網紅巴林‧米勒（Balin Miller）今年就在直播挑戰攀爬酋長岩時失足墜落，年僅23歲身亡，更突顯霍諾德當年完成壯舉的難度與危險性。
本片由華裔導演金國威（Jimmy Chin）與妻子伊莉莎白柴瓦沙瑞莉（Elizabeth Chai Vasarhelyi）共同執導，兩人親自揹負攝影器材、貼身跟拍，在高空與岩壁邊緣冒著生命危險捕捉畫面。這次攀登不僅締造世界紀錄，美國《紐約客》雜誌更形容此壯舉為「人類在體能極限上的歷史性時刻」，地位堪比登陸月球。
《赤手登峰》上映後獲得美國爛番茄電影網99%高分好評，同年橫掃多倫多影展觀眾票選獎，並接連拿下英國影藝學院獎與奧斯卡最佳紀錄片殊榮，全球票房累積突破新台幣五億元，甚至刷新美國影史單廳票房紀錄。
《赤手登峰》影片亮點回顧！徒手攀登酋長岩難度爆表 貼近死亡瞬間全拍下
為了完成酋長岩無繩攀登，霍諾德前後準備超過兩年，反覆進行路線推演與實地練習，嘗試超過50種可能攀爬方式，並將每一段動作精細拆解，建立上千個關鍵動作記憶，確保攀登時不容任何猶豫或失誤，最終竟大膽決定不使用繩索，垂直向上挑戰岩壁。
紀錄片不僅呈現攀登當下的高度緊張，也完整揭露霍諾德在幕後付出的辛苦準備。他甚至在訓練期間曾意外傷到腳踝，卻仍負傷不斷練習，在隨時可能因為一個小失誤而導致粉身碎骨的前提下，讓挑戰難度更是直線飆升。
拍攝團隊動員8名攝影師，歷時807天跟拍，透過空拍機、懸掛岩壁拍攝等多角度呈現，近距離記錄霍諾德每一次貼近死亡的瞬間，也讓觀眾親眼見證這場被視為攀岩史里程碑的完成過程。
片中同時穿插霍諾德母親、女友與攀岩同儕的訪談，從不同視角理解他內心的恐懼、堅持與孤獨，使整部作品不只是一場極限運動紀錄，更是一段關於人性與選擇的故事，因此被全球影評與觀眾封為「年度必看紀錄片」。
霍諾德老婆是誰？甜戀過程曝光 攀岩一度變愛情絆腳石
霍諾德在拍攝《赤手登峰》一年半前才與女友桑妮麥肯樂斯（Sanni McCandless）相識，根據桑妮自述，2人是在簽書會上認識，當時她渾然不知男方才剛和國家地理頻道簽約要拍攝紀錄片，卻因陷入愛河在約會半年後決定與霍諾德同居，並互相培養戶外運動、攀岩等興趣。
不過，在《赤手登峰》開拍後，桑妮與霍諾德有時會發生爭吵，桑妮也曾擔心霍諾德執行這項瘋狂舉動時的安危，霍諾德則不確定戀情是否會妨礙他完成攀岩夢想，雙方在感情與事業之間反覆拉扯，最後選擇嘗試在彼此支持與自我追求中取得平衡。
《赤手登峰》上映後，隨著電影大賣，霍諾德也跟著聲名大噪，桑妮更是被迫成為公眾焦點，這讓她一度飽受焦慮症之苦，但桑妮最終意識到自己並非伴侶的附屬品，而是獨立個體，才重新找回自我定位，在電影熱度退去後，小倆口的世界也終於回歸平靜，只剩攀岩與運動相伴。
而霍諾德在《赤手登峰》上映一年後，於華盛頓州惠德比島的一間小型Airbnb民宿裡，掏出戒指盒向桑妮求婚，兩人因此在2020年結為連理，並陸續生下兩個女兒，一家四口過著幸福無比的生活。
《赤手登峰》、《赤手獨攀台北101：直播》在哪裡線上看？
《赤手登峰》片長1小時42分鐘，目前可以在串流平台「Disney+」上面收看。至於1月24日即將登場的《赤手獨攀台北101：直播》，則是當天早上9點在Netflix獨家上線，為全球兩小時直播特別節目，有興趣的民眾不妨安排時間觀賞，體驗一回緊張到手心冒汗的歷險！
資料來源：外媒Outside、Disney+、Netflix
