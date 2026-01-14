我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，將於今（14）日台灣時間16:30在墨爾本公園正式開打。隨著官方抽籤結果揭曉，受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）賽前和ATP男單世界球王、西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）見面，兩人有說有笑。周杰倫今天首輪對手確定為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic）。若能順利挺進，周杰倫下一輪將挑戰目前世界頂尖的前球王名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。不過周董在大賽前，似乎並不緊張，在澳網官方釋出的影片中，他賽前還和現任球王艾卡拉茲相見歡，兩人有說有笑，談笑間周杰倫還秀出自己的證件，似乎是在說：「我也是選手」。艾卡拉茲看到也露出笑容，兩人隨後道別。周杰倫今天身穿咖啡色外套和黑色墨鏡，此前他曾表示，若最終能夠摘下冠軍，將會把獎金全部捐出來。根據此前報導，這項賽事的冠軍將獨得1000000澳幣（約合新台幣2100萬元）