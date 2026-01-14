我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌閃電訪美稱與美國政府面對面會談軍購與關稅，今（14）日返抵國門召開記者會質疑，1.25兆軍購金額僅有3500億，其他很大比例不是對美採購，內容是什麼也不知道。對此立委沈伯洋以馬太鞍溪特別條例來比喻，如同其中要買挖土機，飛一趟日本了解回來後發現挖土機只佔重建的一部分，再另外提一個只有挖土機的重建條例，「荒謬到我笑不出來，為什麼國家的專業會變成這樣」。對於黃國昌質疑1.25兆軍購浮編，沈伯洋分析黃國昌行為，過去因花蓮天災因此行政院提出馬太鞍溪特別條例，匡列300億來救災與重建，如今黃國昌對軍購特別條例反應如同，「為什麼三百億只有幾頁？我不要審！」其次是黃國昌看到重建條例需要挖土機，挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟他報告之前都不要審，而聽說挖土機要從日本買？那飛一趟日本了解一下。之後黃國昌會稱「發現挖土機真的很重要，但是有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分，剩下的錢根本是肥肉，所以我還是不要審，最後則是提出一個只有挖土機的重建條例。對於黃國昌現在對於國防特別條例的態度，沈伯洋坦言，「荒謬到我笑不出來，為什麼國家的專業會變成這樣」。