台股近年市場強強滾，其中台灣人最瘋ETF投資理財！元大證金董事長吳杰今（14）日指出，2019年，元大旗下國民ETF 0050、0056當時兩檔產品AUM（資產管理規模）總計約700億元，到如今兩檔ETF AUM已飆升至接近1.5兆元，顯示出近年台灣已經開始把基金、ETF當作個人長期理財的重要工具，他十分欣慰。基富通今日舉行辭歲迎新年記者會，吳杰在會上致詞表示，2019年，0050當時AUM接近500億，第二大ETF 0056則約190億，總計大概700億元，到如今兩檔ETF總計已接近1.5兆元，即一檔1兆多元、一檔5000多億元，也就是說，2020年疫情期間，對台灣人理財市場產生了一個非常大的轉變，這件事在全世界是極為罕見，當然原因很多，他指出，包括台灣疫情後的貿易順差、美中貿易戰地緣政治的轉變、半導體及軍工產業的興起，以及AI時代的來臨等等。但無論如何，吳杰說，台灣的證券市場、投資市場，或者理財市場都有非常大的轉變，其中一件事他感到特別深刻也欣慰，就是台灣人在最近兩、三年來開始把基金和ETF當做一種個人長期理財規劃非常重要的工具，因此台灣的基金、ETF規模在亞洲國家中是名列前茅。但這種理財之中，也有一個問題，吳杰提到，一般而言，ETF交易或借貸都比基金容易，但基金相對來說因銷售管道或信託帳戶，導致無論是融資借貸都不像ETF這麼順暢，所以他也非常感謝基富通把基金長期理財這件事情，推廣給台灣人，可說是造福台灣人，他直言，特別是1960年到1980年間，那時一年新生兒38萬個，大家可以想到這20年間大約出生了800到1000萬名的新生兒，他笑說，萬一大家老了，「指望兒孫是沒有用，指望自己的基富通還比較有用一點。」他表示，他希望未來除了ETF，基金產品也能如同現在台股ETF一樣成長茁壯。