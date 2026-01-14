冬天別再穿得圓滾滾、看起來胖嘟嘟，時尚達人都愛穿的發熱衣優惠降價了！日本國民品牌UNIQLO表示，HEATTECH發熱衣及保暖單品降至190元起，推薦「XX眼」KAWS系列及空氣感PADDED毛帽、手套都下殺390元將近66折，FINAL SALE台灣冬季優惠剩2天快囤貨；《NOWNEWS今日新聞》記者還幫大家挖出，GU一款吸濕發熱衣單穿或內搭都好看，保暖又漂亮的划算購買清單看這篇全部值得買。
UNIQLO：發熱衣190元起！KAWS、PADDED系列降價390元
台灣UNIQLO表示，FINAL SALE冬季優惠至1月15日剩2天，怕冷的人都在問還有什麼要囤貨？許多時尚達人最怕冬天整個人看起來很臃腫，只要內搭一件發熱衣、看起來俐落又保暖。
UNIQLO這次優惠最划算嬰幼兒HEATTECH棉質圓領T恤（長袖）、毛帽、針織手套都低至190元起；官方LINE小編推薦，童裝U領九分袖T恤249元起，加倍溫暖的成人「極暖款」各式T恤也只要590元！
◾️現省100元！478444 嬰幼兒「HEATTECH 棉質圓領T恤（長袖）」特價190元（原價290元）
◾️小編推薦！470356 童裝「HEATTECH U領T恤（九分袖）特價240元（原價290元）
◾️小編推薦！469751 女裝「HEATTECH棉質極暖圓領T恤（長袖）」特價590元（原價690元）
◾️小編推薦！479450 男裝「HEATTECH 棉質極暖圓領T恤（9分袖）」特價590元（原價690元）
◾️現省200元！478793「女裝 HEATTECH極暖羅紋BRATOP U領T恤」特價590元（原價790元）
《NOWNEWS今日新聞》記者則建議，可以趁現在入手之前搶翻天的「XX眼」KAWS系列及空氣感PADDED系列：
◾️下殺66折！485256 男女適用「KAWS WINTER HEATTECH毛帽」特價390元（原價590元）
◾️下殺66折！485258 男女適用「KAWS WINTER HEATTECH針織手套」特價390元（原價590元）
◾️下殺66折！478314 男女適用「HEATTECH PADDED圍巾」特價390元（原價590元）
◾️下殺66折！478315 男女適用「HEATTECH保暖PADDED手套」特價390元（原價590元）
GU：吸濕發熱衣單穿內搭都好看！保暖又漂亮
很多人認為，發熱衣只適合藏在內層、很難穿得好看，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，GU一款吸濕發熱機能的「358540 保暖羅紋蕾絲高領T恤（長袖）」，採用羅紋材質搭配俐落剪裁，最特別的是，在露出來的領口處拼接蕾絲設計；特別推薦搭配針織衫、運動上衣或開襟外套，展現多層次造型。
雖然現在GU吸濕發熱衣單品沒有折扣，但買一件就能單穿或內搭都好看，一衣兩穿不嫌貴。另外還有鬆款高領、及袖口採用拇指洞設計的款式，小小細節大加分。
◾️有型大推！358540 女裝吸濕發熱「保暖羅紋蕾絲高領長袖T恤」390元
◾️有型大推！358044 女裝吸濕發熱「保暖羅紋圓領長袖T恤（拇指洞設計）」390元
◾️357242 女裝吸濕發熱「保暖羅紋高領長袖T恤」390元
◾️358541 女裝吸濕發熱「保暖羅紋蕾絲U領長袖T恤」390元
資料來源：UNIQLO、GU
