▲就定位後，周杰倫將墨鏡放到一旁，擺好架式之後，沒想到對方發出一記Ace球的，結果周杰倫連球都沒碰到就出局了。（圖／翻攝自澳網YouTube）

▲台灣女單一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland）在首輪賽事中展現極佳韌性，於關鍵的一分對決中與美國老將激戰12拍後勝出，順利挺進次輪，為台將奪下首場勝利！（圖／翻攝自澳網YouTube）

備受全球粉絲期待的澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，今（14）日台灣時間16:30在墨爾本公園正式開打。受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）首輪對手為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic）。沒想到，比賽結果出乎眾人意料，約維奇發出一記漂亮外角Ace球，周杰倫球都沒碰到就出局。周杰倫出賽還帶著墨鏡，相當帥氣。他對上約維奇，由於後者猜拳贏了，因此獲得發球權。周杰倫現場也有許多周董歌迷帶著應援布條位他加油。就定位後，周杰倫將墨鏡放到一旁，擺好架式之後，沒想到對方發出一記Ace球的，結果周杰倫連球都沒碰到就出局了。不過周杰倫也展現天王風範，苦笑著為對方精彩好球鼓掌，之後也後約維奇在網前擁抱致意。在網球比賽中，所謂的Ace球，是指發球者發出的球在對方的發球區（Service Box）內落地，且對方球員的球拍完全沒有碰到球，讓發球者直接得分的情況。葛藍喬安娜首輪對上39歲的老將列普琴科（Varvara Lepchenko），她來回12拍拿下勝利，順利晉級。而地主球迷的最愛、澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）也順利以一個擦線球順利挺進次輪。在今天約莫16：40分左右時，比賽開始，各國選手陸續進場，我國的選手葛藍喬安娜在進場介紹時也受到熱烈歡呼，比賽先打上半籤表。結果首位出賽的世界34名的好手科倫丁·穆得（Corentin Moutet）就爆冷出局，第一球接發他出界被淘汰，也很快炒熱了賽事氣氛。由於這次獎金相當豐厚，每一位球員在場上幾乎都「動真格」，雖然有娛樂求段，但來回都打得認真，職業選手也沒再讓。像是名將布斯塔（Pablo Carreño Busta）擊球的刁鑽角度就讓人驚豔，簡直就是他比賽水準。周杰倫本次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤位。首輪對手約維奇雖為業餘身份，但實力不容小覷。據澳洲媒體報導，職業選手造訪澳洲比賽時常找約維奇練球，實力已接近職業水準。約維奇更在受訪時坦言，若能贏下這100萬澳元（約2110萬新台幣）獎金，將以此作為後盾挑戰轉職業。周杰倫先前曾幽默自嘲「可能連球都碰不到就出局」，但也霸氣承諾若奇蹟奪冠，將把獎金全數捐出做公益。這場「一球定生死」的殘酷對決，將考驗周董在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）萬名觀眾前的抗壓性。若能順利挺進，周杰倫下一輪將挑戰目前世界頂尖的前球王名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。