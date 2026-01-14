我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任台北捷運警察隊代理分隊長的53歲鄭姓主管，遭親生女兒揭發長年性侵惡行，案件曝光後震撼社會。檢警調查指出，鄭男自2010年至2017年間，多次在酒後以父權與職務權威對女兒施暴，犯行長達7年、次數高達348次，堪稱長期、系統性侵害。案件於2024年4月遭媒體揭露後，士林地檢署依「一次一論罪」提起公訴，並建請法院重判。士林地院原訂14日開庭審理；然而，就在司法正義即將到來之際，鄭男卻於11日深夜被發現陳屍住處，初步排除外力介入，案件也隨著其死亡戛然而止，留下外界譁然與質疑。實際上，翻開過往鄭男在警界任內的升遷歷程，早已飽受界質疑。民進黨台北市議員林延鳳曾揭露，鄭男2011年自北市警局保大第二中隊調任捷運警察隊後，隔年即兼任小隊長，短短三年間又升任第三分隊副分隊長；然而，自2015年起，鄭男考績屢遭主管評為乙等甚至負評，卻仍能一路晉升，被外界質疑人事制度黑箱作業。更具爭議的是，鄭男2022年回任捷運警察一分隊副分隊長期間，曾被檢舉值班日外出飲酒，但因未能提出直接事證，鄭男反過來提告檢舉同事，導致對方反遭起訴；同一年度，隊長在考核中明載其「多次違反警紀、領導統御能力不足」，並評定丙等考績，但鄭男卻仍可繼續掌握核心勤務，甚至代理負責業務最繁重、涵蓋台北轉運站及捷運紅藍線的捷運警察一分隊分隊長職務。此一連串「負評照升官」的情況，也讓警界內部早有不滿聲浪。2024年4月，時任台北市警察局長張榮興在市議會備詢時，曾公開承諾徹查鄭男於捷警隊任內是否涉及考核不實，以及遭指包庇性騷擾女警等疑雲。然而，時隔近兩年，相關調查結果始終未見對外說明。如今，鄭男在案件尚未審結前身亡，不僅刑事責任隨之消滅，連帶也讓外界關注的性侵、性騷、考核失真與人事包庇等爭議，一併陷入「死無對證」的困境。隨著北市警局長李西河亦即將屆齡退休，捷運警察隊多年來是否刻意護航問題人物的制度黑洞，至今仍是一團未解的迷霧。