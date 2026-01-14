萊爾富春節福袋開獎了！萊爾富今年（2026）共計發行4款福袋商品，總量約110萬組，總獎值高達逾2000萬元，今（14）日抽出首位「台積電股票得主」，第一名幸運兒的中獎抽獎編號為「494204」。依14日台積電收盤價計算，每張股票市值約171.5萬元。
萊爾富春節福袋開獎了！首位台積電得主出爐
萊爾富春節福袋開獎了，於今（14）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播第一波抽獎，目前序號累計登陸67萬筆。今日順利抽出第一名「台積電股票」幸運得主，第一名幸運兒的中獎抽獎編號為「494204」，依照今日收盤價計算，相當於現賺171.5萬元。
實際中獎股票價值將依辦理股票贈與轉帳前一日之台積電收盤價為準，堪稱「超商史上最狂福袋大獎」之一。萊爾富表示，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。
萊爾富福袋、發財卡販售中！下一位台積電得主就是你
購買萊爾富2026馬年福袋記得要趕快登錄序號，越早登錄能抽獎越多次，最多可獲得五次抽獎機會。以下為萊爾富福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
