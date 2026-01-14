台灣天王周杰倫今（14）日現身澳洲網球公開賽（Australian Open），參加備受矚目的「1分大滿貫」表演賽。賽前官方釋出了他與對手猜拳決定發球權的畫面，結果周董「猜拳輸了」，無緣搶下關鍵發球權，這也讓他賽前的擔憂可能成真！
周杰倫澳網「猜拳輸了」！對手搶下發球權
根據官方公開的籤表，周杰倫預計將在第10組上場。首輪對手是24歲的約維奇（Petar Jovic），對方是一名澳洲當地的專業陪練員，雖非現役職業選手，但球技實力依舊強勁，不容小覷。
由於周杰倫此次參與的《一球制勝》（One Point Slam）並非傳統網球賽，而是採用超刺激的「一球定勝負」淘汰制表演賽。因此，賽前周董就在IG限時動態上焦慮許願：「因為只有一分，也有可能我連球碰都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」
然而事與願違，根據今（14）日下午澳網最新公布的猜拳畫面，周杰倫與對手約維奇進行猜拳時出了「石頭」，對手則出了「布」。最終由對手獲勝並選擇了發球權，這意味著周董必須在接發球端擋下攻勢，才有機會晉級。連澳網官方都在影片附註：「（決定發球權）可以說是比賽中最重要的部分！」
畫面中也可見，猜拳獲勝的選手們大多難掩興奮神情。原因在於這種特殊賽制下，握有發球權的一方通常能掌握主動權搶攻，勝出機率相對更高。如今發球權落入對手手中，也讓大批粉絲相當替周董著急，紛紛集氣希望他能順利「碰到球」並拿下勝利。
澳網「1分大滿貫」是什麼？奪冠獎金100萬澳幣
本次周杰倫參加的澳洲網球公開賽《一球制勝》（One Point Slam）屬於表演賽，採用「一顆球定勝負」超刺激的賽制，考驗選手短時間內的集中與爆發力，而不像是傳統網球比賽考驗耐力。
因此，在這項賽制當中，即使經驗老道的前職業球員，也很可能會因為小失誤而遭業餘球員一球淘汰，因此更具可看性、戲劇性。本次《一球制勝》比賽包含 24 名職業球員，8 名洲際冠軍、8 名資格賽突圍球員、以及 8 名外卡球員，比賽冠軍可以拿到100萬澳幣（約新台幣2100萬元）。
周董在賽前也表示，如果最終奪冠，自己會將冠軍獎金全數捐出。
資料來源：Australian Open
