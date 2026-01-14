我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，使得不少縣市跟進一事，民進黨秘書長徐國勇今（14）日受訪時表示，在蔣萬安宣布該政策前，已經有10個縣市在做營養午餐免費，蔣萬安難道不覺得慚愧嗎？他直言，蔣用此當政績，他不會上當，現在選舉到了，難道要用營養午餐，來騙選票嗎？民進黨下午舉行南投縣長提名記者會，徐國勇會後被媒體問到台北市人選問題時，首先談到營養午餐問題。他質疑，「營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是啊 ！」他當過台北市議員，也是台北市選出的立法委員，台北市的財政最好，請問營養午餐是台北市先做的嗎？徐國勇說，在蔣萬安宣布營養午餐前，已經有10個縣市在做營養午餐，蔣萬安難道不覺得慚愧嗎？他舉雙手贊成營養午餐面費，他在當議員時，就已經講過，但當時的市長叫做馬英九，也沒有做；他說，現在好像突然變成蔣萬安功勞，「錯了」，蔣萬安之前已經有10個縣市在做，且那10個縣市的財政，跟台北市比起來差太多了，人家做得到，為什麼台北市做不到？徐國勇提到，蔣萬安用這個當政績，想要欺騙全國民眾，他當過台北市議員、是台北市選出的立委，「我不會上當的，因為他太慢了，他該做的時候沒有做，現在選舉到了，難道要用營養午餐，來騙選票嗎？」對於綠營台北市長人選，徐國勇也說，太多人被點名，因此台北市不缺人選，只不過，什麼時機、誰是最適當的？現在正在一一地評估、一一地綜合評量，至於是否在年底前提名，他要具體回答，「是可能的」。