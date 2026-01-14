我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌閃電訪美今（14）日返台，召開記者會稱軍購中僅有3500億卻浮編1.5兆，因此民眾黨將自提國防特別條例，對此政治評論員吳靜怡質疑，黃國昌是否會是下個逆行兩年條款的陳昭姿，透過國防特別條例繼續在立法院續命？平常不做卻在會期最後的一個月，突然積極推動法案，「就像急急忙忙用各種方式點燃續命燈一樣」。吳靜怡表示，陳昭姿因為代理孕母法案打破其他民眾黨立委承諾的兩年條款，而今天的黃國昌宣布民眾黨要自提國防特別預算草案，會不會又是一種「國防條款」？讓黃國昌繼續在立法院續命？吳靜怡說，民眾黨早就傳出要自提國防特別預算的草案，草案方向主要就是延伸柯文哲競選總統期間的政策精神，包含預算百分比和提倡國防自產等等，黃國昌如果在乎柯文哲，那麼就應該是把草案拿去美國討論，然後下週程序委員會提出通過，讓民眾黨在這個會期的末端讓自己成為關鍵少數。吳靜怡稱，沒想到黃國昌看起來什麼都沒有做，卻是自以為是法務部長身兼國防部長一樣，懂法學又懂軍武，要買什麼武器和項目，國防部必須通通過來報告，難道國家國防的發展，要等黃國昌草案擬好之後再發展？吳靜怡指出，民眾黨的兩年條款應該具體落實才公平，陳昭姿多年的努力可以交由下一位一樣是藥劑師背景的立委持續推動，黃國昌一樣可以交給接下來參與國防外交委員會的立委繼續推動，但顯然會期最後的一個月，民眾黨立委平常不做，但突然積極推動法案的行為，就像急急忙忙用各種方式點燃續命燈一樣，為什麼能遊刃有餘的處理，卻要選擇一月底前的匆匆忙忙？吳靜怡稱，黃國昌從美國回來，什麼都說必須保密，難道也不是一種黑箱？當然美方也清楚讓黃國昌這位在野黨傳聲筒知道，關稅已經接近談判完成階段，到時候不要在那邊找麻煩，立法院可要盡速的通過，恐怕包含國防預算，也不要一直盧小小，而中華民國需要積極捍衛，國防建置不能等，台灣要進步，「總不能都在等一個人，等那個黃國昌！」