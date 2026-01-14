我是廣告 請繼續往下閱讀

備受全球華人矚目的澳洲網球公開賽(Australian Open)慈善表演賽「一分大滿貫(1 Point Slam)」，於今(14)日下午在墨爾本公園盛大登場。華語樂壇天王「周董」周杰倫(Jay Chou)受邀參賽，吸引大批粉絲入場支持。然而這場萬眾期待的跨界對決卻在「轉眼間」結束，周杰倫首輪遭遇維多利亞州24歲業餘冠軍約維奇(Petar Jovic)，沒想到對方毫不手軟，開場直接轟出一記強勁的外角Ace球，讓周杰倫連揮拍的機會都沒有就宣告出局。賽後，約維奇自爆很緊張：「我剛剛發球的時候雙腿感覺超級沉重，幾乎跳不起來！」這場「一球定生死」的殘酷賽制讓比賽充滿變數。周杰倫戴著招牌墨鏡帥氣登場，全場觀眾尖叫聲震耳欲聾。豈料比賽哨音才剛響起，對手約維奇就展現驚人實力，發出一記落點極其刁鑽的Ace球直接得分。面對這突如其來的「震撼教育」，周杰倫雖然輸球但風度不減，隨即大方地將臉上的墨鏡拋向觀眾席送給粉絲，以帥氣的動作為這場短暫的澳網之旅畫下句點。這位讓天王「摸不到球」的年輕好手究竟是何方神聖？賽後底細曝光，原來約維奇絕非一般的業餘愛好者。來自克蘭本網球俱樂部的他球齡近20年，更是本屆澳網官方指定的「職業陪練員」。約維奇在受訪時透露，他的日常工作就是陪著世界頂尖名將練球，名單包括美國一哥弗里茨(Taylor Fritz)、前球王梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)、挪威好手魯德(Casper Ruud)以及美國天才少女高芙(Coco Gauff)。可以說，周杰倫面對的是一位擁有準職業水準的隱藏魔王。約維奇更打趣表示，贏下這場後，他希望能有機會挑戰艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)或球王辛納(Jannik Sinner)。雖然場上發球兇狠，但約維奇賽後坦言自己其實「壓力山大」。面對全場一面倒為周杰倫加油的聲浪，他苦笑著說：「說實話，我剛剛發球的時候雙腿感覺超級沉重，幾乎跳不起來！」此外，約維奇也展現了極高的情商，他在賽前就表示不敢小看周杰倫：「我聽說他在上海曾跟傳奇球星費德勒(Roger Federer)一起訓練過，所以我猜他肯定藏有一些實力。」