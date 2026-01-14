我是廣告 請繼續往下閱讀

全台球迷屏息以待的「一分大滿貫（1 Point Slam）」今日（14日）傍晚於羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）正式上演。代表台灣外卡出征的華語天王周杰倫（Jay Chou），首輪對陣澳洲維多利亞州業餘冠軍約維奇（Petar Jovic）。然而比賽進程極快，周杰倫在面對對手勢大力沉的發球時，球拍未能觸及球皮，遭對手以一記驚人的「Ace球」絕殺，遺憾止步首輪，百萬美金公益夢碎。在今日的「一分定生死」賽制中，周杰倫落敗的關鍵正是網球術語中的「Ace球（愛司球）」。也就是由發球選手直接發球得分，而接發球者根本沒有碰到球，就算是一記Ace球。Ace球標準定義為：發球者發出的球成功落在對方的「發球區（Service Box）」內，且對手球員的球拍完全沒有碰到球，直接導致發球者得分。判定關鍵是，球必須落在正確的對角發球區，且不得觸碰球網。同時這過程要零接觸，若對手球拍有碰到球（即使只是擦到邊框）而未回擊成功，僅能稱為「發球得分（Service Winner）」，而非Ace球。在職業網球中，發球通常非常快速，Ace球要素通常結合了高達200km/h以上的極速，以及刁鑽的「T點（發球區中線）」或「大外角」落點，讓接發球者連反應時間都沒有。周杰倫的首輪對手約維奇雖為業餘身分，但長期擔任職業選手的練球夥伴。在今日的比賽中，約維奇透過猜拳取得發球權，隨即轟出一記角度極其刁鑽的速球。周杰倫被定格在原地，果然如期賽前預言一樣：「連球都沒碰到就出局了！」相對於周杰倫的遺憾出局，台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）則展現了職業球員的抗壓性。她在首輪面對老將列普琴科（Varvara Lepchenko）時，雙方來回對抽12拍，最終由葛藍喬安娜穩健取勝。這也意味著葛藍喬安娜將帶著全台灣球迷的期待進入次輪，挑戰世界前3的頂尖球星。