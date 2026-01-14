多數台灣人討厭「三色豆」已經是公認的事實，不過，近期卻有早午餐店開賣一款「三色豆奶茶」，直接將超受喜愛的早餐店大冰奶與地獄食材結合，結果意外掀起社群轟動！大批網友笑稱：「一定要請朋友喝」，開賣首日就出現11名勇者買來挑戰，老闆也吐露開發心聲。
早午餐店開賣「三色豆奶茶」！首日就有11名勇者喝下
「你可以不喝，但你一定要請你的朋友喝！」位於新北市中和區的欣樂早午餐上周推出「三色豆奶茶」，老闆直接將玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁裝入杯中，再倒進奶茶攪拌，即完成這杯衝擊視覺與味覺的飲品，同時也公布了製作過程影片，讓網友看傻眼。
沒想到，新品項「三色豆奶茶」推出第1天，就吸引11名「三色豆勇士」挑戰。老闆也幽默笑稱：「三色豆奶茶不僅僅是外星黑暗奇怪料理，還是一杯代表勇氣與冒險的象徵。喝了它，人生雖然不會有什麼改變，但絕對會改變你在你朋友心目中的地位，讓我們為這11位勇士獻上最高榮耀！」
不少網友看完後紛紛驚呼：「紅蘿蔔真的不行」、「請不要那麼快下架，我朋友還沒喝到」、「朋友啊，這杯讓我請吧！」甚至還有人特地前往現場購買好幾杯三色豆奶茶，就是為了要「盛情款待」朋友。
三色豆奶茶意外爆紅！勇者數量不斷攀升
欣樂早午餐老闆透露，目前三色豆奶茶平日大約能賣出10杯，假日則可達20到30杯，甚至有客人一次豪買15杯要請朋友喝下，買氣意外地熱絡。
此外，該店老闆過去也曾推出「特製皮蛋蛋餅」，以及自創的辣椒炒麵麵包等特殊商品，雖然創意相當大膽，但味道都相當有保證，吸引不少饕客嚐鮮。
欣樂早午餐
我是廣告 請繼續往下閱讀
「你可以不喝，但你一定要請你的朋友喝！」位於新北市中和區的欣樂早午餐上周推出「三色豆奶茶」，老闆直接將玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁裝入杯中，再倒進奶茶攪拌，即完成這杯衝擊視覺與味覺的飲品，同時也公布了製作過程影片，讓網友看傻眼。
不少網友看完後紛紛驚呼：「紅蘿蔔真的不行」、「請不要那麼快下架，我朋友還沒喝到」、「朋友啊，這杯讓我請吧！」甚至還有人特地前往現場購買好幾杯三色豆奶茶，就是為了要「盛情款待」朋友。
欣樂早午餐老闆透露，目前三色豆奶茶平日大約能賣出10杯，假日則可達20到30杯，甚至有客人一次豪買15杯要請朋友喝下，買氣意外地熱絡。
此外，該店老闆過去也曾推出「特製皮蛋蛋餅」，以及自創的辣椒炒麵麵包等特殊商品，雖然創意相當大膽，但味道都相當有保證，吸引不少饕客嚐鮮。
欣樂早午餐