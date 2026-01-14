我是廣告 請繼續往下閱讀

台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、00922等25檔ETF市價也改寫新高，且可見市值型、科技型、高息型等皆榜上有名，反映出透過優秀的選股篩選條件，是創造超額報酬的關鍵。玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股ETF同樣能創造良好報酬表現，且市值型ETF若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上AI成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至3.3%，創下歷史紀錄低，加上台股歷年1、2月向來有作夢行情、紅包行情加持，且本週市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股1月以來持續強勢站穩3萬點大關之上的原因。楊立楷認為，中長期而言，在強勁的AI基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資人可持續聚焦具優異獲利條件支持之企業及科技股為主要核心配置，透過相關ETF參與市場，降低短期高檔震盪風險。