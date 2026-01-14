我是廣告 請繼續往下閱讀

針對2026年大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，國民黨將有5個縣市陷入「掉棒危機」，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市將翻盤。對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日直言，相信預言會成真，搞不好還會比吳所預言的更好。對於吳子嘉的預言，徐國勇下午受訪時表示，他對每個縣市的候選人充滿信心，不管哪一個縣市，已經執政的縣市要繼續，沒有執政的縣市要盡所有力量翻轉，讓人民知道民進黨執政的成績。接著，徐國勇批評前總統馬英九「633」政策跳票，直呼國民黨用「633」欺騙台灣人民，得到8年政權，且特別親共，因為國民黨的親共使國民所得停滯；他提到，民進黨執政國民所得超過38,860元美金，且股市將近31,000點，證明民進黨是會做事的政黨。徐國勇指出，他對於每個執政縣市都有信心，而在新北市，立委蘇巧慧非常努力、宜蘭整合得很好；至於基隆、嘉義市、台東、彰化，每個提名的縣市候選人都非常優秀。徐國勇說，吳子嘉說民進黨可能多5個縣市，希望吳的預言成真，「我相信他的預言會成真，而且搞不好還會比他所預言的更好一點」。