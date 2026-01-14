我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國旅遊注意！澳洲一名女子日前由韓國仁川機場準備返回澳洲雪梨，在出境時被攔下帶進小房間，因海關發現她的托運行李中放著GHD無線離子夾，違反登機規定，當場被安檢人員沒收，當場損失約515美元（約新台幣1萬6千元）。根據每日郵報報導，澳洲女子艾莉（Ellie Tran）時正從韓國飛往雪梨，但在仁川機場時，她的 ghd Unplugged 無線美髮造型夾被沒收。女子表示，她從澳洲出發時，將這款無線美髮工具放在托運行李中，全程平安通關，這段回程經歷讓她變得非常焦慮。艾莉表示，「造型夾當時放在我的托運行李裡。我之前多次旅行都用同樣的方式帶著它，從沒遇過問題，直到這次事件發生。」她補充道，「我從雪梨把造型夾帶到仁川機場時完全沒問題，但當我要回來時，行李檢查人員卻跟我說必須把它扔掉。」艾莉表示，她被帶到一個小房間，一名機場安檢人員告訴她，這支造型夾不能帶上飛機，因為它內建了具有潛在易燃風險的鋰電池，且無法拆卸。她當場失去了這支價值 515 美元、被她視為「生命支柱」的造型夾，讓她非常難過，甚至在機場大哭。為什麼無線美髮造型夾會被禁？離子夾若無法將加熱元件與電池分離，在貨艙中便存在火災風險，尤其是在貨艙內，如果起火，往往要等火勢蔓延才會被發現。ghd官網也提醒旅客，「若搭機旅行，請注意某些國家對托運和手提行李中的電池有嚴格限制。請在出發前聯絡您的航空公司確認規定。」例如紐西蘭與日本，對於電池的規定就特別嚴格。