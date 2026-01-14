特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今（14）日拋出震撼消息！他稍早透過X平台宣布，特斯拉將在今年2月14日之後，停止販售全自動駕駛（FSD）系統的「買斷」選項。未來車主若想使用FSD，僅能透過「每月訂閱制」的方式。雖然降低了入手門檻，但經計算，若長期訂閱超過7年，總成本將高於原本的買斷價格。
馬斯克親口宣布停售FSD買斷制！訂閱超過7年反變貴
執行長馬斯克在X平台發文宣布，特斯拉公司（Tesla）將停止販售「全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）」一次性買斷服務，這項重大變更將於2月14日之後正式生效，屆時將全面改為每月訂閱制服務。雖然他未公開說明作出此決定的具體原因，但這無疑將改變特斯拉軟體服務的獲利模式。
事實上，特斯拉的FSD全自動輔助駕駛功能要價不斐。以美國為例，目前買斷價格為8,000美元（約新台幣26萬元），每月訂閱費用則為99美元（約新台幣3,200元）。至於台灣部分，FSD買斷售價為新台幣22.2萬元，但受限於法規，FSD核心功能尚未在台灣完全開放，導致許多車主即便買了也無法啟用完整功能。
若以美國目前的方案價格計算，未來新車主改用訂閱制後，只要連續訂閱約81個月（即6年又9個月），所支付的總金額就會超過一次性買斷的8,000美元。這意味著對於長期持有車輛（超過7年）的車主來說，長期訂閱的成本將會比舊制的買斷更貴。
此外，由於目前特斯拉的FSD權限原則上是「跟車不跟人」，官方僅偶爾會推出限時轉移方案。因此這項新政策也讓不少現有買斷制車主擔憂，未來若換購新車，是否還能保有原本的FSD權益，還是被迫轉為訂閱制。
不過，對於許多潛在新車主來說，全面轉為訂閱制也有好處，這能大幅減少第一波購車時就必須額外掏出20多萬元買斷FSD的經濟壓力；且考量到現代人換車頻率，若使用年限未滿7年，訂閱制其實比買斷更划算，資金運用也更靈活。
最終，這項決策將在2月14日上路，馬斯克的決策是否能被廣大新車主們所接受，仍有待銷售市場實際表現來檢驗。
資料來源：TESLA、Elon Musk
