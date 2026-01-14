我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹棒球場挖穿停車場?市府:不排除提告。（圖／新竹市政府網站）

▲新竹棒球場挖穿停車場?市府:不排除提告。（圖／新竹市政府網站）

近日網路謠傳新竹棒球場改善工程「挖到混凝土本體」或「挖穿地下停車場結構」等，新竹市政府嚴正駁斥，強調此類言論完全悖離工程事實與基本常識。市府澄清，所有開挖範圍均位於停車場結構以外，絕無挖穿結構或影響安全之虞，針對有心人士刻意散播錯假訊息、誤導大眾，市府已完成蒐證不排除提告，以捍衛公共工程專業與市府清白。工務處說明工程細節，指出第一階段覆土移除已於114年4月完成，期間在地下停車場及外野區發現多項不應存在的異物，甚至在外野回填區挖出一塊面積巨大的鋼筋混凝土版。市府研判是原廠商留下的臨時施工平台，未依規拆除就回填，可能造成排水不良，且試挖後發現下方夾雜大量紅磚、混凝土塊等營建廢棄物，明顯不符施工規範。針對有心人士將現場挖出的異物，比擬為日本球場使用的級配土工法，市府深表遺憾，澄清專業級配土有嚴格粒徑控制，不可能出現尺寸超過100公分的巨型混凝土塊、廢鋼筋或生活垃圾。不符規範的回填材料若不全面清除並置換，將導致土層孔隙過大，引發草皮不均勻沉陷與場地耐久性不足等結構風險，嚴重威脅球員使用安全。市府強調，針對施工過程中發現的電纜及大量營建廢棄物，已主動依涉嫌詐欺、違反廢清法等罪名，向司法機關告發，並對相關廠商提起民事求償。改善工程全程都有縮時攝影，每次開挖都會知會原統包商與政風單位，確保程序公開透明。市府將秉持安全優先原則，務實解決施工缺失，期盼改善工程完工後，能早日讓球員與球迷重返球場。