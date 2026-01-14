我是廣告 請繼續往下閱讀

位於高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，14日上午7時47分發生一起奪命事件！一名台電員工疑似操作鐵門時遭夾住，卡在電動鐵門上慘死。針對家屬質疑電動鐵門夾人非首例，台電月前就疑似發生類似安全問題，要求全面檢討電動鐵門防夾開關。台電回應，近期並未發生電動鐵門防夾裝置異常事故，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，避免類似憾事再次發生。據悉，當時張姓班長騎機車抵達變電所後，先機車停在門口後，準備打開電動門走出，但準備騎車走人時，發現電動門停住，才又回頭將電動門關閉，但不知何故造成張姓班長來不及閃避，導致胸腔遭到鐵門壓迫窒息而死。至於確切死因、詳細事發經過，仍有待進一步調查釐清。張姓班長的兒子趕到現場後相當悲痛，指出爸爸在台電服務37年，凡事親力親為，努力工作存錢，也已經還完房貸，原本再做2年就要退休準備享受人生，沒想到卻因為一個突如其來的意外就走了，這叫他們怎麼接受？尤其父親凡事都親力親為，都把事情做到盡善盡美，幾乎在工作上都在燃燒自己的生命，結果都還沒享福就走了，家人怎可能接受？這要叫他怎麼處理？怎麼面對？而且電動鐵門為什麼沒有防夾機制？就這麼活生生的夾死一個人，而且岡山也發生過包商被夾死的事件，為什麼都沒有檢討因應機制？台電真的要積極面對。台電高雄區處表示，經查，本處轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡之事故。至於本次事故之事發原因，本處已全力配合相關單位進行調查，將儘速釐清事實。 本處將持續檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。