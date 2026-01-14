我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市今（14）日下午3時許一名45歲林姓男子偕謝姓妻子外出用餐，原本兩人計畫搭計程車前往汐止，林男卻突然情緒失控，直接衝到捷運圓山站閘門，警方到場後安撫林男，林男見正拿手機聯絡事情的員警，突然情緒激動，想搶員警手機，隨後又衝進捷運內超商，員警怕出意外，立刻將他壓制並送往北投國軍醫院診治。中山分局表示，今天下午3時許，勤務中心接獲通報，指出捷運圓山站有民眾意圖跨越閘門，警方到場後發現，林男嘗試闖進捷運站，但謝妻迅速將他拉住，加上站務人員擋在前面，最後林男未能得逞。警員到場後不斷安撫林男情緒，但林仍不聽勸告，甚至想搶走警員手上的手機，接著又企圖衝進捷運超商，警員見勸說無果，立刻採取強制力，直接將林制伏在地。謝妻則向警方表示，丈夫平時互動正常，原本兩人要到汐止用餐，並打算搭計程車前往餐廳，丈夫卻突然失控暴衝，她擔心追不上丈夫，只好拜託站務人員協助報案，最後警員在謝妻同意下通報救護車到場，並將林男強制送醫治療。警方呼籲，民眾若於人潮聚集處，遇有民眾情緒不穩時，請務必保持冷靜，請求捷運站人員協助，並立即報警處理。