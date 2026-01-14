我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市去年10月在南港區CITYLINK立體停車場傳出一起砍人案！19歲萬姓男子前往南港CITYLINK看電影，卻在停車場遭人追砍，對方砸毀車窗後，再持柴刀猛砍其頭、背部，緊急送醫後縫合共達17針，所幸並無生命危險。士林地檢署偵結後，認為被告潘佳岑、潘建廷兩人下手兇殘且具殺人預謀，依殺人未遂及恐嚇等罪嫌提起公訴。南港分局表示，2025年10月10日凌晨0時許，萬男與友人到南港CITYLINK看完電影，欲從停車場取車回家時，遭到2名男子分持43公分柴刀及木棍攻擊，2人得手後還砸毀轎車擋風玻璃才逃逸，萬男頭部遭砍3刀，臀部也被砍1刀，經送醫治療時縫了17針之多。警方調閱監視器畫面追查，鎖定2名潘男涉有重嫌；2人犯案後先將轎車棄置基隆山區，其中1名36歲潘男前往某汽車旅館尋友，警方到場時發現，潘男早已離去，僅剩43歲吳姓男子等5人正在聚會，現場查獲毒咖啡包、喪屍煙油、分裝工具及改造手槍等證物，警方遂將5人全數帶回警局偵辦。檢方調查發現，被害人萬男當時雖持鋁棒試圖反擊，但潘姓兩嫌因不滿萬男無還錢意願，因此萌生殺機。潘佳岑無視頭部為人體脆弱部位，近距離持柴刀朝萬男頭部猛砍3刀、尾椎1刀，導致萬男當場意識模糊，受有頭部鈍挫傷、頭部及尾椎皮膚撕裂傷，傷口經醫院縫合共達17針。潘姓兩嫌在偵訊時坦承毀損車輛；檢察官認為，被告持利刃、木棍近距離猛力毆擊他人頭部，主觀上顯可預見可能致人於死，卻仍執意為之，已具不確定殺人故意。士林地檢署偵結後，依殺人未遂罪、恐嚇罪將兩名潘姓被告提起公訴；至於毀損罪部分，因被害人萬男已於偵查中撤回告訴，檢方另為不起訴處分。