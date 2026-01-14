我是廣告 請繼續往下閱讀

美股14日開盤後各主要指數齊跌，由於全球地緣政治風險上升，包括伊朗局勢以及川普堅持奪下格陵蘭，加上美國聯準會主席鮑爾遭到刑事調查以及最高法院對川普關稅案的裁決未定，華爾街在消化最新大型銀行財報的同時，市場觀望氣氛轉濃，截止寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌77.62點或0.16％、標普500指數下跌38.19點或0.55％、那斯達克指數下跌212.407點或0.90％、費城半導體指數下跌77.09點或1.00％。根據《CNBC》報導，富國銀行與美國銀行在公布最新財報後，股價雙雙下跌，跌幅在盤中均超過4％，交易員認為大型銀行的獲利表現不如預期。另一方面，川普已經取消與伊朗官員的所有會晤，並告訴抗議者「援助很快就會到來」，由於擔心伊朗與美國之間日益緊張的關係，油價連續第五天上漲。而川普在美國與丹麥官員會晤前，搶先重申美國需要格陵蘭島，認為若格陵蘭島不在美國手中，任何方案都是「不可接受的」，也讓美國與歐洲的關係陷入緊張。而在美國國內方面，最高法院再一次未在宣判日公布川普關稅案的裁決，川普關稅的法律爭議再被往後推遲。川普持續攻擊聯準會主席鮑爾，也讓人們對聯準會的獨立性日益擔憂，增添了美國經濟前景的不確定性，在在讓華爾街傾向於保持觀望。