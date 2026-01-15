我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間週三仍未針對川普（Donald Trump）總統的對等關稅合法性做出裁決，意味著全球還無法知曉這項標誌性經濟政策的最終走向，加上地緣政治風險仍高、市場關注銀行財報、科技股拖累大盤等因素影響，美股14日受壓，主要指數全收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，當天有報導稱，輝達（Nvidia）的H200晶片出口至中國可能受阻，晶片股普遍遭受損失，博通（Broadcom）股價下跌4.15%，輝達和美光（Micron Technology）股價均下跌約1.4%。此外，週三的銀行股板塊表現也不理想，富國銀行（Wells Fargo）公布的第4季財報弱於預期，而美國銀行（ Bank of America）、花旗集團（Citigroup）儘管業績超出市場普遍期望，股價依然走低，因為華爾街的交易員們認為，其業績不足以繼續支撐市場；在這之前，川普剛呼籲要進行信用卡利率改革，將信用卡利率上限設定為10%。Facet首席投資官格拉夫（Tom Graff）並指出，在美國司法部對主席鮑爾（Jerome Powell）持續進行調查之際，投資人也擔心聯準會（Fed）的獨立性：「假設到了今年下半年，情況會怎樣？該升息還是降息，通膨是否回升，交易員會對此感到擔憂。」另一方面，地緣政治風險亦上升，出於擔心伊朗動蕩以及該國與美國關係日益緊張，可能導致供應中斷，油價已連續第5天上漲；川普政府還正在推動由美國控制格陵蘭島一事，甚至宣稱格陵蘭「不在美國手中」是不可接受的。14日收盤，美股道瓊指數跌42.36點或0.086%，報49149.63點；那斯達克指數跌238.12點或1.00%，報23471.75點；標普500指數跌37.14點或0.53%，報6926.60點；費城半導體指數收挫46.52點或0.6%，收在7701.47點。