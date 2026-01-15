外媒《紐約時報》披露美國將降低台灣關稅至15%後，《路透社》今（15日）也報導，台灣高階官員將再度前往華府，與美方討論出口關稅降低及投資促進等事宜。
《路透社》引述熟知情況的消息人士透露，這次赴美代表團人員，包括行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室的總談判代表楊珍妮，她們抵達後，將在幾天內與美國政府進行多場會議，不過尚未確定會有哪些美國高層出席這些會談。
消息人士提到，目前還不清楚美國總統川普（Donald Trump）本人是否會參加，也不能保證這趟訪問一定會達成任何協議，具體的會議安排仍在討論階段，許多細節尚未明朗。
截至發稿時間為止，白宮未回應外媒，有關美台雙方將於華府會晤的置評請求。
原文連結：Taiwan envoys head to Washington for trade, investment talks, source says
