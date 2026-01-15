百萬YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後風波不斷，日前他拍片宣布挑戰戒菸；Andy老師坦承自己菸齡長達10年，近期因感冒久病不癒，驚覺健康亮紅燈，遂求助戒菸門診，並接受鼻中膈彎曲手術，以澈底根治呼吸道問題。Andy老師在影片中也透露，自己雖歷經焦慮、心跳加速等嚴重戒斷症狀，但在家人與意志力的支撐下，最終在20天內戒菸成功。
Andy老師健康亮紅燈 咳嗽不癒決心戒菸
Andy昨日上傳最新影片，跟大家分享自己戒菸的心路歷程，他坦承自己從高中畢業後交到一些壞朋友，開始學會抽菸，菸齡大約10年了。近期Andy因為換季感冒，看了很多家診所，結果咳嗽的狀況都沒有好轉，甚至影響他的睡眠品質，這讓他開始重視自己的健康問題，加上肺部照出小結節，身體發出警訊，他才因此下定決心戒菸。
Andy老師還動鼻中膈手術 戒菸心跳加速
Andy尋求戒菸門診的幫助，也去動了鼻中膈彎曲手術，想澈底改善呼吸道問題，但這段時間他還是難忍菸癮，經常出現焦慮、心臟異常加速等情況，讓他也很害怕自己堅持不下去。於是Andy做了一個大膽的決定，他返回雲林老家向爸媽、爺爺坦承自己有抽菸的習慣，正在努力戒菸中。
Andy向家人坦承會抽菸 靠親友鼓勵支撐下去
爸媽聽後都為Andy感到高興，要他為了健康，一定要戒菸成功，Andy也將自己抽的紙菸、加熱菸交給媽媽保管，在家人、好友的鼓勵下，他堅持了20天，一口香菸都沒抽。Andy也記錄這20天來的身體變化，他說自己開始覺得呼吸變得清新、跑步也比較不喘，更令他訝異的是，自己的食慾提升，體重從60公斤胖到63公斤，讓Andy覺得自己朝健康的目標更往前邁進。
影片的最後，Andy也苦勸所有有菸癮的朋友一起戒菸，他相信自己花20幾天就能戒掉長達10年的菸癮，大家也一定做得到。看完Andy的影片，粉絲也紛紛留言，「完全看不出來Andy老師有抽菸10年，恭喜Andy老師把它戒掉了」，甚至有不少人看完影片後也想跟Andy一樣戒菸，開始把留言區當戒菸回報區，帶起一波正能量，粉絲也因此笑說：「衛生署可以考慮簽Andy為戒菸大使」。
影片來源：Andy老師YouTube
