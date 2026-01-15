我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永笑說錄最後一集的那天，是他主持生涯哭最慘的時候。（圖／蔡康永IG@kangyongcai）

▲劉德華（右）過去時常登上《康熙來了》當嘉賓，還曾跟小S（左）熱舞。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

經典談話性節目《康熙來了》自2004年開播以來，陪伴無數觀眾度過12年青春歲月。主持人蔡康永於昨（14）日深夜感性發文，驚覺原來節目的最後一集，就在10年前的14日正式播出。他除了回憶當年錄影時的激動情緒，更意外吐露一個隱藏多年的祕密：「其實大部分集數我都沒看過。」蔡康永回憶起與小S（徐熙娣）告別節目的那一刻，自嘲那次錄影應該是他主持生涯中「哭最慘的一集」。有趣的是，許多粉絲因為捨不得而「不敢看最後一集」，蔡康永坦言自己也是如此。他幽默表示，這些年來看到的節目畫面，其實都是別人分享給他的片段，而他以旁觀者身分欣賞時，反應竟與觀眾一樣哈哈大笑，甚至會產生一種「彷彿根本不在現場」的錯覺。《康熙來了》不僅是台灣電視史的傳奇，影響力更是橫跨華人世界，節目總集數高達2933集。歷史最高收視就出現在節目最後一集播出當天，平均收視率達1.88，瞬間收視更高達3.59，當時全台約有43萬人同時目睹蔡康永親手關掉攝影棚燈光的歷史瞬間。為何在巔峰轉身？ 2015年蔡康永正式對外表達請辭意願，主因是他認為節目已達到一個階段性的圓滿，希望在美好的時刻劃下句點，並嘗試電影創作等新挑戰。小S隨後也表示會與蔡康永共進退，「沒有康永哥，康熙就不完整」，所以兩人都同意讓節目在2016年走向句點。而《康熙來了》輝煌時期曾訪過無數政商名流與巨星，包括李敖（首集嘉賓）、林志玲、劉德華、周杰倫、蔡依林，甚至連政治人物如馬英九、連戰都曾是座上賓。其中，2015年黃子佼與小S的「世紀大和解」更創下當年度極高話題。回顧這些點滴，蔡康永說自己發文當下，正沉浸在韓國料理節目《黑白大廚2》的決賽中，甚至看到眼眶含淚。他有感而發地表示，聽故事永遠令他感到開心與感動，也讓他更珍惜能因為聽故事而大笑大哭的時光。文末，蔡康永以一句「真慶幸曾經那樣陪伴你」向所有康熙粉絲致意。這段跨越10年的告白，不僅勾起無數觀眾的青春回憶，也再次展現了蔡康永溫暖且充滿智慧的文字魅力。