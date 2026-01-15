我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和謝龍介曾合作過，謝龍介會知道誰手上有票。郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃進入政壇很久，給人擔任立委很久的感覺，她的實力比賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先林俊憲兩位數，如果陳亭妃輸了初選，她的一些支持者可能會不投票。當被問到如果陳亭妃的支持者不投票，對手、國民黨立委謝龍介有辦法把票拉過去嗎？時，郭正亮認為，謝龍介的能量比國民黨的高雄市長參選人柯志恩大得多，且謝龍介和陳亭妃在議會鬥爭時也合作過，彼此是認識的，謝龍介知道誰有票。此外，民進黨先前曾一次開除多位支持陳亭妃的台南市議員的黨籍，而這些議員依然連任。