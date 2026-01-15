我是廣告 請繼續往下閱讀

小鳥吃吐司爆惡性倒閉！老闆林致兵失聯、欠20名員工百萬薪水

▲小鳥吃吐司是台灣一家主打文青風格的烘焙店，以日式生吐司和多樣化的現烤麵包聞名，除了實體店面以外，還經常有行動麵包車在各地巡迴販售。（圖／小鳥吃吐司麵包車車臉書）

林致兵遭爆捲款跑路！聲明致歉：欠債已達上千萬

為了發放員工薪資與供應商款項，只能選擇向高利貸借款，但利息翻倍速度太快，卻使債務迅速膨脹至上千萬元，最終壓垮個人與品牌營運

▲林致兵在2022年曾一度要代表民眾黨參選議員，卻爆出酒駕爭議才退選。（圖／台灣民眾黨新北市黨部臉書）

人氣連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」曾經風靡北台灣，但旗下員工近日出面指控，表示老闆林致兵從去年起經常延發薪資，去年12月薪資至今未發，但林致兵卻在本月11日突然失聯消失，超過20名員工150萬薪資未發放，員工與數名加盟主找上門才發現已跑路。對此，林致兵發聲明致歉，表示為了發放薪資向高利貸借款，但利息翻倍速度過快，債務累積千萬元，壓垮個人與品牌營運，向所有營業者致歉。知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」以日式生吐司和多樣化的現烤麵包聞名，除了實體店面以外，還經常有行動麵包車在各地巡迴販售。但近日員工出面指控，表示老闆林致兵從去年起就常延發薪資，12月時甚至欠薪，訊息也經常過了許久才回。林致兵在今年初原本還會到工廠露面，不只如此，還有加盟主出面控訴，透露林致兵原本承諾每月獲利可達10萬元以上，利潤相當不錯，受吸引出資、支付加盟金、押金等款項，但林致兵卻在11日突然退出群組後搞失蹤，投資加上營運損失至少虧百萬起跳，對此，林致兵發布聲明致歉，表示先前因拒絕高雄加盟主私自將整車過期商品售給海軍單位，雙方解除契約後，加盟主利用不實報導，導致品牌信譽一夕崩盤，導致資金鏈斷裂。，在此向所有營業者致歉。據了解，林致兵在業界頗有名氣，是近年來餐飲業的傳奇人物，過去創立無數餐飲品牌，包括滷味滷底撈、飲料店舒油頭、伊莉莎白紅茶書房等，橫跨飲料、滷味、泰式餐廳等多元料理，吸引加盟主們投資加入展店，但品牌更迭速度驚人，最後都迅速收攤退場。此外，林致兵在2022年曾一度代表民眾黨參選議員，卻爆出酒駕才退選，過往爭議不斷。