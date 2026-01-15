我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢高度緊張之際，伊朗14日又向美國總統川普（Donald Trump）發出挑釁，在官媒電視台播出1張截圖，取自川普2024年在賓州巴特勒（Butler）進行選前造勢時，遇刺未遂的畫面，並配上文字稱「這次不會失手」。根據《紐約郵報》報導，這段播出片段被視為德黑蘭迄今、對川普最直白的威脅，近日川普曾多次警告，若伊朗政府繼續以武力鎮壓反政府示威，美國不排除對伊朗採取軍事行動。不過，這也不是伊朗第一次對川普發出類似威脅，2022年，伊朗就曾模擬在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）高爾夫球場的暗殺行動，有關片段事後在另一起暗殺未遂事件曝光後再度引起關注。美國司法部亦曾披露，曾在2024年挫敗一起由伊朗主導的刺殺陰謀，1名叫做沙克里（Farhad Shakeri）的男子被捕。另一方面，伊朗民眾雷札（Reza，化名）告訴《BBC》，他在一場街頭示威中，失去妻子瑪莉亞姆（Maryam），而他甚至不知道子彈究竟是從哪裡射向他們的。妻子斷氣後，他抱著遺體走了整整1個半小時​​，直到精疲力竭的癱坐在一條小巷弄裡，附近一戶人家把他們帶進車庫，拿出一塊白布裹住瑪莉亞姆的遺體。雷札透露，在瑪莉亞姆喪命前幾天，她剛告訴分別7歲和14歲的孩子，國家正在發生什麼事，提前打預防針，說父母每次去參加抗議活動，未必能活著回家，後來果然發生悲劇，而她只是成千上萬再也沒能回家的示威者之一。由於伊朗當局實施了近乎全面的網路封鎖，外界極難確定真實的死亡人數，《BBC》波斯語頻道收到多份來自伊朗境內的證詞，目擊者強調，希望確保世界其他國家，了解德黑蘭當局針對示威者的暴行：「街道瀰漫著血腥味，他們殺了太多人...安全部隊大多是朝頭部和臉部開槍。」伊朗當局並於14日深夜宣布關閉領空，禁止大部分航班入內，除了事先獲得許可的國際民用航班起降之外，所有航班均不得進入。