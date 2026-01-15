我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文宣，擊敗了其他3位用生命衝刺的同黨對手，仰賴的是資金充沛的派系奧援，不少人悲觀認為未來賴瑞隆恐成地面市長，真正操控高雄命運的會是背後那幾隻新潮流黑手。白喬茵昨發文表示，賴瑞隆沒有最密集的行程、沒有最拚命跑基層，卻靠著鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作、固樁與宴請，擊敗了其他3位幾乎用生命在衝刺的同黨對手。熟悉選舉運作的人都知道，這樣的規模不可能便宜。外界普遍估計，這1年多恐怕燒掉幾千萬至上億元，也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。白喬茵提出質疑表示，問題是，賴瑞隆本人真有這麼雄厚的財力嗎？答案顯然是否定的。這一面面看板與一波波文宣的背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援。而派系願意不計成本、豪賭式地替他搶下入場券，看中的究竟是他的施政能力與人格魄力，還是他的可愛、聽話與高度可操控性？白喬茵認為，自她任職議員以來便觀察到，新潮流確實培養出不少優秀的基層民代，不管是對事件的論述邏輯或是切入觀點，皆甩其他派系好幾條街；但老高雄人同時也很清楚，只要歸順新潮流，政治生命往往就不再完全屬於自己，而是與整個派系的利益深度綁定。正面來看是團結互助，負面來看，就是一邊分攤責任、一邊分杯羹，再優秀的政治工作者，也很難清醒地點出自己所屬派系的問題。白喬茵指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業、大型工程與標案甜頭，新潮流長期以來使用公部門資源的方式，始終備受爭議。自己人有官升、自己人有錢賺、自己人出事結果沒有事，這樣的政治運作，與年輕世代理解的民主新政治存在巨大落差。只是，各種明處暗處的關係盤根錯節、糾纏過深，即使外界早已看不下去，也始終難以撼動新潮流的幫派實力。白喬茵更提到，所以，即使賴瑞隆常強調自己歷練過新聞局、海洋局、觀光局，但這些經歷，能否轉化為更精準的市政判斷與決策能力？還是只是選舉公報上的過水履歷？不少人悲觀地認為，就算賴瑞隆接下來再贏一次，頂多也只能成為「地面市長」，真正左右高雄命運的「地下市長」，依然是新潮流那幾隻看不見的黑手。因此，真正了解高雄政治生態的人都明白：賴瑞隆出線，不是來當市長的，他是被新潮流挑來當吉祥物的，只要繼續可愛聽話，在未來這場對戰柯志恩的選舉中，要用掉多少資源都不是問題。