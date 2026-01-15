我是廣告 請繼續往下閱讀

圍棋界慟失巨擘。據中國圍棋協會證實，中國圍棋協會名譽主席、被譽為「棋聖」的聶衛平九段，於昨（14）日晚間在北京病逝，享壽74歲。聶衛平是20世紀振興中國圍棋的關鍵靈魂人物，他在中日圍棋擂台賽中力挽狂瀾的英雄事蹟，不僅締造了棋壇神話，更曾深深振奮了一個時代的民族精神。聶衛平1952年出生於遼寧瀋陽，1982年獲頒圍棋九段。他的職業巔峰期集中在1984年至1989年的前四屆「中日圍棋擂台賽」中。當時日本圍棋實力被公認為世界巔峰，聶衛平作為中國隊主將臨危受命，在賽事中創下驚人的11連勝紀錄。他先後擊敗了包括小林光一、武宮正樹、大竹英雄、加藤正夫在內的多位日本「超一流」棋手，實現了不可思議的驚天逆轉。這段傳奇表現被譽為「擂台神話」，也讓他於1988年3月26日獲得國家體委與中國圍棋協會聯合授予「棋聖」稱號，這也是圍棋史上唯一由官方機構正式授予的最高榮譽。除了在棋盤前的輝煌戰績，聶衛平退居幕後後亦對圍棋推廣貢獻卓越。他曾擔任中國圍棋國家隊總教練，培養出常昊等世界冠軍。隨後他創辦「聶衛平圍棋道場」，為中國圍棋界輸送了大批後備人才，當今棋壇名將柯潔、周睿羊等人都曾在此受訓。聶衛平曾表示，當年踏上賽場時並未想過締造傳奇，心中只有純粹的執念：「每一步都拼盡全力，為中國圍棋爭口氣！」他那凝神長考的身影與收官後的釋然一笑，已成為一代國人的共同記憶。聶衛平長期投身於圍棋普及活動，擔任過中國棋院技術顧問，獲選為「新中國棋壇十大傑出人物」之一。他對圍棋國際影響力的拓展與技術理論的提升，作出了不可磨滅的奠基性貢獻。如今「棋聖」雖已遠去，但他留下的圍棋精神與人才梯隊，將持續影響著世界棋壇。我們懷著萬分沉痛與不捨的心情，向各界親友泣告：中國圍棋界泰斗、「棋聖」聶衛平先生，因病醫治無效，於2026年1月14日晚22時55分與世長辭，享年73歲。先生1952年8月17日生於遼寧瀋陽，籍貫河北深州。 1973年入選中國圍棋集訓隊，自此開啟了一段深刻影響中國圍棋發展史的傳奇生涯。在那個中國圍棋亟待崛起的年代，先生於中日圍棋擂台賽中創下震撼中外的11連勝輝煌戰績，三度率領中國隊勇奪桂冠。他以黑白棋子為媒，點燃了億萬國人的民族自豪感與愛國熱忱，「聶旋風」的美名傳遍大江南北，成為一個時代不可磨滅的精神符號。1988年，先生被國家體委正式授予「棋聖」稱號，這份殊榮既是對其超凡棋藝的極致認可，更是對其高尚品格的崇高讚譽。此後數十載，先生始終深耕圍棋領域，歷任中國圍棋協會副主席、名譽主席等職，1999年獲評「新中國棋壇十大傑出人物」。他將畢生心血毫無保留地奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業，用一生實踐了對圍棋事業的赤誠初心與執著堅守。先生的一生，是傳奇的一生，更是熱愛的一生。他個性率真、胸懷坦蕩，無論身處順境逆境，始終保持樂觀豁達的人生態度。2013年11月，先生歷經癌症手術，術後仍毅然堅守熱愛、活躍於圍棋賽場，以頑強意志詮釋對圍棋的赤誠。他曾多次坦言：“只要是對圍棋有益的事情，我都會不遺餘力去做。”2025年3月，先生因突發腦梗昏迷12天，甦醒後始終以堅韌姿態積極康復。令人痛惜的是，2026年1月14日，先生於醫院突發疾病，經全力搶救無效，不幸離世。先生的離去，是中國圍棋界的巨大損失，更是我們家心中無法彌補的傷痛。他音宛容在，風骨長存，我們將永遠懷念他。特此訃告。聶衛平先生家屬 泣告2026年1月15日出生年份：1952年（享壽74歲）。棋力等級：1982年晉升圍棋九段。巔峰成就：中日圍棋擂台賽11連勝，擊敗多位日本超一流棋手。榮譽稱號：1988年獲官方正式授予「棋聖」榮銜。育才成果：創辦道場，培養出常昊、柯潔等多位世界冠軍。