雖然丹麥跳腳、歐盟擔憂，但川普就像是吃了秤陀鐵了心，就是要用方法掌握格陵蘭，白宮還發了一張P圖，川普正眼盯著格陵蘭的美國空軍基地。而在元旦假期才結束，美軍如入無人之境活抓馬杜洛，還特別展示了音波武器和美軍完全不懼中國和俄羅斯的能耐，敲山鎮虎。而在中東，十幾架的全球霸王超級運輸機往中東集結、B-52轟炸機和空中加油機在卡達頻繁出入，而在狄哥加西亞，還有B1B至少六架出沒，見指伊朗的緊張升高。邁入2026，即將邁入八十歲的川普反而更加生龍活虎，特別是美國一開年就火力全開，如入無人之境活抓委內瑞拉的馬杜羅、空襲敘利亞的伊斯蘭國殘餘勢力、大軍前進中東壓制伊朗、還有明確點名要掌握格陵蘭。很多人因此笑問：川普是過動老人嗎？也許是，但更有川普的霸業宏圖的布局。當然，川普在今年要面對美國的期中選舉，想要不提前跛腳，川普當然要拿出更多讓美國人真的覺得「再度偉大」的成果，鞏固共和黨的地盤，甚至是擴張成長。然而，只從單純政治操作去理解川普恐怕也太輕估川普了，忽視了川普這種美國最保守的代表人物，對於所謂美國價值的執著和自我使命感。事實上，正因為今年是2026年，也是美國建國250周年，川普在第二次就任之前，就多次公開宣示：要讓美國250周年真的絕對偉大，美國的250慶典，部會只在7月4日，也不會是一周或一個月，而是一整年。正因為這一年對川普而言至關緊要，所以這一年川普必然會把他的「2025年美國國家安全戰略」徹底落實，讓美國再度成為「主導」世界的唯一霸主，而不是「領導」世界的世界警察。而美國要當霸主的唯一障礙，就是中國與俄羅斯不願意乖乖接受二戰以來八十年，而美國主導的世界格局和秩序。要遏制中國與俄羅斯的搗蛋，川普首先要拔除後院的背刺，除了毒品和走私人口非法移民清擾美國之外，盧比歐在接受媒體訪問時說的更白話：委內瑞拉不能成為中國與俄羅斯在美洲的情報中心，委內瑞拉的石油不該提供給中國和俄羅斯使用。同樣的邏輯，美國和伊朗早有數十年恩怨，但川普一定會採取某種形式下重手，除了讓伊朗不能再成為邪惡軸心一分子之外，伊朗的能源也和委內瑞拉的石油同樣，不該給中國使用。如果這樣的發展真的成真，可以想像一個畫面，本來就能源不足的中國，這些年大量依賴委內瑞拉和伊朗的石油，如果真的被川普斬斷生命線，中國的原油出現重大缺口，那麼還有足夠的能源供應共機和共艦像蒼蠅般，不時來台海騷擾嗎？遏制中國和俄羅斯的騷擾，川普必然會盯上格陵蘭，除了北極航道的爭奪之外，長城洲際彈道飛彈經由格陵蘭到美國也是最短的航程，而更重要的是全球暖化之後，北極融冰，中國和俄羅斯的核子動力潛艇更可以長期潛伏在比冷戰時期更寬廣北極海冰之下，形成隨時可以偷襲美國的致命要脅。當然還有和烏克蘭、委內瑞拉依樣的稀土和重要礦產的巨量蘊藏，從2010年以來，中國總是拿稀土當成武器，川普也想要掌握更多抗衡的籌碼。所以白宮才會直接說大白話：格陵蘭對美國的國家安全，至關緊要！「對美國的國家安全至關緊要」，從掌握巴拿馬運河到解決委內瑞拉被刺到壓制伊朗和想要掌握格陵蘭，川普看似過動，其實都有脈絡可以依循。這樣的脈絡之下，正如川普剛剛共步才一個多月的「2025國家安全戰略」中特別指陳台灣除了半導體之外，地理戰略位置也對美國國家安全至關緊要，如果台灣被中國拿下，花蓮的佳山基地可以進駐Su-30等級以上的戰機、蘇澳到花蓮的太平洋沿岸可以成為解放軍的核子動力潛艇基地，那就直接威脅關島和夏威夷，而且把太平洋切割成東北亞和東南亞兩個分離的戰區，川普哪能夠忍受？說穿了，最為最極致的現實主義者，川普不愛歐洲、不愛普世價值，他只在乎美國的利益，台灣該慶幸的是，不論是半導體或是地緣政治戰略位置，台灣和美國當下的核心利益，息息相關。正因為如此，川普不會放棄台灣也不會讓台灣被習近平所掌握，因此也要特別奉勸疑美論者，可以閉嘴了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com