民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，前立委郭正亮昨（14）日指出，其實國民黨立委、賴瑞隆的對手柯志恩最希望賴瑞隆勝出，因為綠委邱議瑩的資源太大了，高雄市長陳其邁的力量無孔不入，若和邱議瑩競選，柯志恩會比較累。針對綠營高雄初選結果，郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，在初選過後，綠營內部的裂痕是否加深？這要取決於藍營候選人。真正的變數是「隱蔽策反」的能力，而國民黨立委謝龍介的這種能力比柯志恩強多了。郭正亮認為，在綠營初選最後階段，柯志恩最希望賴瑞隆勝出，且相較於總統兼民進黨主席賴清德，柯志恩最怕碰到的人是高雄市長陳其邁。因為陳其邁在高雄的力量無孔不入，所以柯志恩可能會覺得和邱議瑩競選比較累，柯志恩曾向他坦言，邱議瑩的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。另外，郭正亮也提到，台南方面，相較於柯志恩，謝龍介狀況是倒過來的，因為謝龍介知道，總統賴清德會不斷幫林俊憲輔選，林俊憲的聲勢會更為壯大。