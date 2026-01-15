天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天至周六（1月15日至1月17日）台灣受偏東風影響，水氣偏少，各地晴時多雲，北東高溫20度、中南部25度以上，但清晨輻射冷卻仍有局部11至13度低溫。下周冷空氣接續南下，尤其下週三（1/21）至周五（1/23）冷空氣強度直逼寒流，除氣溫驟降明顯外，這波冷空氣水氣偏多，北台灣包含大台北地區，以及宜蘭、花蓮等東部地區也將轉為連日陰雨的天氣，感受上明顯濕冷，若低溫及水氣條件配合，3000公尺以上高山有機會再次下雪。
周六前各地晴時多雲 白天氣溫溫暖
林孝儒指出，今天到周六，台灣附近主要受偏東風影響，整體水氣不多，各地都是晴時多雲的好天氣，僅東部有局部地形短暫陣雨，白天氣溫回升幅度較大，預測北部、東部約20度，中南部約25度以上，體感較舒適。
本周早晚溫差仍大 下周冷空氣開始南下
林孝儒提及，今天到周六，普遍市區低溫約14至18度，清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11至13度低溫機會，日夜溫差顯著，早出晚歸務必做好保暖，避免著涼。周日（1月18日）大環境轉吹東北風，各地氣溫變化不大，東北角、東部轉為陰有短暫陣雨。
林孝儒說明，下周台灣將陸續受北方冷空氣南下影響，氣溫將逐日下滑轉冷外，水氣也比本周增多，預估下周一、下周二為東北季風等級，北部、東部低溫14至16度，中南部15至17度。
冷氣團挑戰寒流 北部、東部連日陰雨
林孝儒提醒，下周三至下周五（1月21日至1月23日）迎接強烈大陸冷氣團，北部、東部低溫12至14度，中南部13至15度，期間若低溫搭配水氣，海拔3000公尺高山有下雪機率。整體而言，下周天氣濕冷感明顯，需至下周末後才回升，「北部與東部將連日陰雨」，建議把握本週相對穩定的天氣安排戶外行程。
此外，林孝儒補充，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，今天有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。預測路徑主要在菲律賓東方外海面朝北方、東北方移動發展，且受北方冷空氣影響，下周二、下周三會逐漸減弱消散，對台灣無天氣影響，只要留意巴士海峽與東南部近海浪高變化。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
