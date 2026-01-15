我是廣告 請繼續往下閱讀

▲易女不滿以擦撞方式攔截蕭男車輛，並夥同副駕駛圍毆蕭男、用其車門夾手。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區去（2025年）12月29日晚間23時許發生一起恐怖行車糾紛事件，一名47歲的易姓女子疑似不滿37歲的蕭姓男子駕駛小客車突臨時停車並駛入其行駛的車道，瞬間情緒失控，刻意擦撞蕭男車輛，並夥同車上41歲陳姓男子徒手毆打蕭男，甚至用小客車車門狠夾蕭男。警方獲報到場後，兩人已駕車逃逸，於昨（14日）晚間通知易女到案說明，全案依毀損、恐嚇及傷害等罪嫌移送偵辦。據了解，這名37歲的蕭姓男子當時駕駛小客車行駛於新莊區富國路時，疑似臨時停車加上突然切入駛入車道，險追撞47歲的易姓女子，造成易女不滿，駕駛小客車以擦撞方式將蕭男攔停，並夥同其同車副駕駛陳姓男子下車攻擊蕭男，而後再以蕭男車輛駕駛座位之車門夾傷蕭男。眼見蕭男欲報警處理，兩人隨即跳上車逃逸。而這起事件也造成蕭男受有頸部、前胸、嘴唇上鈍傷、頭暈疑似腦震盪。轄區新莊分局於昨（14日）17時48分通知車主易女到案說明並製作筆錄；並已查明其同車副駕陳男，將持續通知到案說明。警方呼籲，遇有行車糾紛時應保持冷靜，理性溝通，切勿因一時衝動導致觸法。對於滋事暴力行為，警方採取零容忍態度，必定迅速到場、依法究辦，絕不寬貸；呼籲民眾遇有糾紛請保持冷靜並立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以維護公共安全與社會秩序。