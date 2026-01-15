我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市社會局長照管理中心一名陳姓女約僱人員，涉嫌利用長照補助審核系統漏洞，勾結醫療器材業者假造採購案，詐領公款高達5,407萬元。台南地檢署調查後，已依貪污等罪嫌提起公訴。因台南市長日前才感嘆財政不如北部縣市，國民黨青年部前主任陳冠安酸，黃偉哲對市府被詐領5年渾然不覺，難怪要哭窮。陳冠安說，黃偉哲前幾天還在哭台南財政困頓，罵台北市長蔣萬安「炫富」，推國中小學營養午餐免費。現在大家就知道台南財政困頓的原因了，原來在台南，只是一位社會局長照中心的陳姓約用人員，都能利用市府系統漏洞，五年詐領5400多萬補助款走。陳冠安說，一位層級不高的約僱人員，竟可以連續犯罪長達五年、詐領5千萬都沒被察覺，黃偉哲市府這幾乎為零的內控管理，根本是衍生犯罪的最佳溫床！平均一年貪一千萬可不是小數目，以陳姓約僱人員涉貪的「長期照顧輔具購置」和「居家無障礙環境改善服務」業務來對比，台南市115年「社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫－擴增地方輔具中心服務量能」的預算也才2884萬。陳冠安說，一人貪的數目，可以抵擴增輔具中心服務量能三分之一的預算，這貪的程度，已經結構性破壞台南社政的正常運作。貪官每貪一分，台南的長照量能就少一分，台南的財政就惡化一分。奉勸黃偉哲，與其整天哭窮，把自己無能的責任都怪給台北、怪給蔣萬安，是不是該先好好清掃自家市府的貪腐叢生？