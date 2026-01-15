2026年第1號颱風洛鞍（Nokaen，寮國提供，原意指燕子）預估今（15）日午後生成，氣象專家賈新興表示，洛鞍颱風路徑會先穩定往西北，周日（1月18日）會往東北轉向，甚至出現「轉圈」的路徑，不過由於發展條件較差，可能繞圈過程中就在菲律賓東方消散，對台灣無直接影響。
洛鞍颱風估今天生成 路徑可能會轉圈圈
賈新興指出，菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，在經過本周的醞釀後，有很大機率在今天中午過後增強為颱風，周六之前（1月17日）路徑沿著高壓邊緣往西北移動，周日恰巧碰上北方冷空氣增強，冷空氣壓制住洛鞍颱風，路徑轉以「拋物線朝東北走，下周再往南掉。」
洛鞍颱風所處環境差 邊打轉邊減弱
賈新興提及，目前包括歐洲模式、AI模式等天氣預報系統，都預測出洛鞍颱風可能有轉一圈的路徑，時間發生在下周二至下周四（1月20日至1月22日），這段時間環境對颱風發展並不有利，打轉過程中可能就會減弱、消散。
中央氣象署預報員鄭傑仁則提及，歷史資料顯示，西北太平洋在1月平均會有0.3至0.4個颱風生成，也就是大約3年就會出現1個1月生成的颱風，前一次出現的1月颱風，是2019年1月1日生成的輕度颱風「帕布」。
1月颱風並不罕見 影響台灣機率極低
鄭傑仁強調，由於1月的海水溫度偏低，颱風發展後強度上不去，移動路徑也大多在低緯度徘徊，像是菲律賓以南的位置，歷史上台灣還沒有被1月颱風侵襲的案例。
賈新興也補充，洛鞍颱風對台無直接影響，頂多導致台灣東風增強，周五午後宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨；周六午後至周日，桃竹苗的山區、北北基宜花東至鵝鑾鼻一帶也有零星短暫雨。
資料來源：賈新興YouTube、中央氣象署
