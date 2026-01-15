知名連鎖麵包店「小鳥吃吐司」近日驚傳老闆疑似捲款跑路，官方臉書神隱，引發市場譁然。創辦人林致兵過去擁有「餐飲界魔術師」、「加盟鬼才」等美名，但隨著小鳥吃吐司倒閉傳聞甚囂塵上，他過往的爭議也全被挖出。記者曾在加盟展親身經歷林致兵話術洗禮，他不僅身穿招牌粉色西裝，更找來「前大嫂團」女星助陣，營造大排長龍的假象，差點就讓記者家人掏錢上車。
粉色西裝配大嫂團 家人險入坑：他說在大學教書
《NOWNEWS》記者回憶，曾在2023秋季加盟展陪同家人參觀「小鳥吃吐司」攤位，當天林致兵身穿整套顯眼的粉色西裝，他雖然身材並不高挑，但氣場十足，現場更找來演藝圈「前大嫂團」成員當員工，讓攤位擠得水泄不通。
林致兵當下展現極佳口才，自稱在大學教書，並對著圍觀群眾拋出「金句」：「經濟再不好，人都是要吃飯！」他更精準鎖定想創業的長輩與家庭客，直言：「阿公阿嬤接孫子放學，路過麵包店就會買給孫子當點心或明天的早餐。」這番溫情攻勢讓記者家人當下聽了相當心動，甚至已約好前往蘆洲創始店詳談簽約。
除了願景迷人，林致兵更打出「免技術」的懶人創業法。他在現場親自示範，強調全由中央廚房統一供貨，加盟主只需準備一台專業烤箱，將送來的半成品麵包送入烤製即可出爐，完全不需要具備過硬的烘焙技能，還能視店內銷售狀況彈性叫貨。所幸記者家人事後機警搜尋，發現林致兵起底後有多次惡性倒閉爭議，被社群相關加盟創業社團列為黑名單，才趕緊打消念頭。
10年創9品牌全倒 「合法吸金」手法如出一轍
事實上，林致兵（據悉已改名「林承誾」）在業界評價兩極，雖被稱為加盟鬼才林致兵，從早期的「滷底撈」到「吐司工寓」，甚至一度將版圖插旗美國紐約。然而，他擅長在10年內迅速打造9個品牌，卻也陷入「快起快落」的循環。
據查，林致兵先後擔任兆紅國際集團與壹玖零陸國際的董事長，靠著一張三寸不爛之舌與各種充滿噱頭的行銷包裝，在短時間內連續創立台式餐廳、滷味、手搖飲到現在的烘焙坊。這些品牌往往初期聲勢浩大，吸引懷抱創業夢想的民眾一窩蜂投入資金加盟，但隨後卻迅速泡沫化倒閉退場，被質疑是利用加盟手段進行「合法吸金」。
從過去的舒油頭加盟糾紛到現在的麵包店風暴，模式幾乎複製貼上。有加盟主控訴，投入69萬加盟金與30萬押金後才發現上了賊船。合約極不平等，連海苔肉鬆、美乃滋、花生醬等耗材都被強迫向總部高價購買，且還要自己塗抹製作；更離譜的是，合約規定僅甲方（總部）有資格終止契約，讓加盟主深感被騙。
昔披民眾黨袍選議員 因酒駕黑歷史退選
除了商業爭議，林致兵也曾試圖跨足政壇。他曾一度獲台灣民眾黨提名參選新北市中和區議員，但隨即被爆出有酒駕前科。林致兵當時雖公開道歉稱自己是「酒駕更生人」並宣布退選，但仍重創形象。
對此，民眾黨證實林致兵仍是黨員，但強調對於他近期的商業糾紛毫無所悉，並呼籲當事人盡速出面說明。從昔日的鎂光燈焦點到如今留下一地雞毛，林致兵的「加盟神話」隨著一家家店面熄燈，徹底破滅。
