▲鍾男假藉至廚房過火驗貨，沒想到卻拿著黃金項鍊駕車逃逸後變賣。（圖／翻攝畫面）

55萬黃金項鍊不翼而飛！一名29歲的周姓賣家於臉書社團販賣一條黃金項鍊，另一名29歲的鍾姓男子詢問並佯稱欲購買，兩人相約於9日在台北市中山區一間餐廳進行面交。鍾男向周男表示要到廚房過火驗貨，隨後卻拿著黃金項鍊駕車逃逸至新莊區租屋處，周男等不到人才發現被騙。警方獲報到場後調閱監視器，火速將鍾男逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這名29歲的周姓男子於臉書社團上欲兜售一條黃金項鍊，29歲的鍾姓男子私訊表示有意願購買，兩人相約在台北市中山區民權東路的一間餐廳店面交。怎料，雙方於面交過程中，鍾男向周男假借至餐廳廚房過火辨別真假為由，周男同意並將黃金項鍊交付上當，在外等候多時遲遲不見鍾男身影，才驚覺遭到詐騙，損失一條價值55萬元的黃金項鍊。經調閱監視器發現，身穿黑色帽T的鍾男徒步至餐廳和周男面交，得手後隨即駕車離去。警方鎖定鍾男身分，於案發48小時內迅速於新北市新莊區將其逮捕。鍾男被逮後供稱，已將黃金項鍊拿至金飾店變賣55萬元，但現場未來有現金且不願意交代金流，目前仍在調查中。對此，中山分局呼籲，民眾面交買賣商品應提高警覺，切勿輕信對方指示交付個人財物、證件，如有發現可疑為詐騙情事，可立即撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。