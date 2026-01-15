我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BTS（防彈少年團）宣布，將於今（2026）年11月在高雄世運主場館開唱，粉絲手刀上網訂房，也跟著引爆關房、漲價、洗單重賣等「訂房之亂」網路檢舉，高雄市政府觀光局緊急啟動房價稽查，針對網路點名的多家旅館實地查核，目前暫未發現超出備查房價或明確違法情事。觀光局接獲網路檢舉，立即派員前往被點名的旅館現場查核房價與訂房紀錄，初步稽查近10家業者，暫未發現超出備查房價或明確違法情事，也由於距離11月尚早，部分業者尚未全面開放訂房，對於網傳「聯合哄抬房價」的對話內容，已列為後續重點蒐證方向。觀光局強調，目前會持續蒐證中，並嚴令業者遵守法規，積極維護高雄觀光形象，若後續查證聯合哄抬房價屬實，相關行為恐涉及《公平交易法》禁止的聯合行為，將依法移送公平交易委員會處理；若旅宿業者涉及超出備查房價或無故取消訂單，亦可依《發展觀光條例》裁罰，且不排除採取「逐房間開罰」的重罰手段。