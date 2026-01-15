我是廣告 請繼續往下閱讀

已婚教授遭妻控「辦公室藏保險套和壯陽藥、女助理傳清涼照」，外遇疑雲鬧上法院，妻子憤而向「小三」求償300萬元，未料法官審理後卻認定證據不足，無法證明兩人有不倫關係，一審判決妻子敗訴，引發外界熱議。判決指出，原告小玫（化名）主張，其丈夫酷哥（化名）任職於某國立科技大學，與同單位女助理小花（化名）自2021年間發展不正當關係，兩人不僅私下傳送清涼照，還在非辦公時間頻繁進出辦公室，甚至有性行為，地下戀情長達數年，已嚴重侵害其配偶權。小玫表示，她於2021年1月間在丈夫手機中發現小花的性感照片，憤而前往丈夫辦公室對質，竟又在抽屜內發現大量保險套及壯陽藥物，進一步懷疑兩人早已暗通款曲。她並指控，自己疑似因此感染性病，甚至有高度風險病變為子宮頸癌，身心承受極大痛苦，遂向小花提起民事訴訟，請求精神慰撫金300萬元。對此，小花否認指控，強調與酷哥僅為工作上的合作關係，因研究計畫往來而有所互動，對男方的尊敬與感謝，僅止於師生或同事間的正常情誼，並無任何曖昧或不正當交往行為。她也指出，酷哥早於2021年間即借調至其他單位，隔年轉任業界，雙方早已沒有私下往來。案經新北地方法院審理，小玫提出包括小花傳送的清涼自拍照、辦公室外走廊監視器畫面，以及她與丈夫對質的錄音檔，作為兩人發展不倫戀情的證據。不過法官認為，相關照片僅為裸露腹部的自拍，未涉及私密部位，難以據此認定雙方交往或發生性行為。法官另指出，小花贈送的手寫卡片內容，多為感謝、祝福等文字，未見男女情感暗示，屬一般人際往來常見用語；監視器畫面僅拍攝到辦公室外走廊，無法證明室內行為，即便抽屜內存有保險套及壯陽藥，也僅能證明酷哥個人持有，與小花是否發生性行為無直接關聯。至於錄音內容，雖可聽見酷哥提及「交往」、「性行為」等字眼，但全程未指名對象，無法確認所指即為小花。法院綜合認定，原告所提各項證據均不足以證明被告侵害其配偶權，判決小玫請求300萬元精神慰撫金無理由，一審敗訴，全案仍可上訴。