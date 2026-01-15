我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣凌透露自己的Line被詐騙。（圖／翻攝自鍾欣凌臉書）

LINE遭盜急示警 親友勿信任何要求

角色太寫實 現實卻成教材

以精湛演技多次詮釋複雜角色的資深女星鍾欣凌，近日卻在現實生活中遭遇數位安全危機，她的LINE帳號疑似遭不明人士盜用，詐騙訊息以她的名義四處流竄，甚至內容誇張到要求拍攝裸照，讓本人也忍不住緊急出面澄清，笑著表示：「我才是詐騙集團首腦！」鍾欣凌透過社群平台公開示警，呼籲親友與粉絲務必提高警覺，切勿因熟人名義而掉入陷阱。鍾欣凌於晚間發文指出，近期若收到來自她LINE的借錢請求、投票連結，甚至涉及私密影像的訊息，通通不是本人所為，請直接忽略並封鎖，她語氣嚴肅卻不失幽默地提醒：「如果有人叫你拍裸照，那個一定不是我。」簡短一句話點出詐騙集團常見手法，也反映出帳號遭盜後的無奈與警覺。面對帳號被盜的狀況，鍾欣凌並未慌張失措，反而以自嘲方式化解尷尬。她笑稱自己「明明演過詐騙集團首腦，怎麼還會被騙」，這段話一曝光立刻引發大量轉發。好友與圈內人也紛紛留言打趣，有人假裝上當轉帳、有人歪樓開玩笑寄「別人的裸照」，在笑聲中替事件增添溫度，也讓防詐訊息自然擴散。巧合的是，鍾欣凌近年才在電影《回魂計》中飾演詐騙集團核心人物，精準描繪人性弱點與心理操控，讓觀眾印象深刻。沒想到戲外卻成為詐騙集團利用的對象，形成強烈反差。此事也再度提醒，即使是熟知詐騙手法的人，只要帳號被盜，一樣可能成為受害者。【防詐不分身分 名人也難倖免】事件曝光後，不少網友感嘆「連鍾欣凌都會中招」，再次凸顯資安風險的普遍性。專家也提醒，帳號安全應定期更新密碼、開啟雙重驗證，避免個資外洩。鍾欣凌以自身經驗提醒大眾，防詐不是冷冰冰的口號，而是每個人都可能遇到的現實問題。她用輕鬆方式傳遞嚴肅訊息，讓這起插曲成為實際又有效的警示案例。