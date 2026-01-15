我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15）日出席「施明德先生專檔」成立茶會，感性表示能和施明德學習是他一生的榮幸，他也是受施明德影響才決定留在國會打拚，一留就是20年，這一屆總召做完，他「當然」就不繼續了。史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，柯建銘受邀出席致詞表示，施主席終其一生不改其志，充滿傳奇與精彩，他是先知，也是實踐者，他有一段最有名的四不：不背叛理想、不背叛價值、不背叛原則、不背叛台灣，他是我真正的老大。施明德出獄的時候，生活起居都是他做的，這是他一生最大的榮幸。柯建銘感性地說，他在國會受過施明德的教育和洗禮，一生才變總召，一生有這個機會跟著施明德學習、成長，這是他莫大的榮幸，施明德是影響他一輩子最深的人。柯建銘也提到：「我在這裡講一個小故事：1998年的時候，我本來想選縣市長，但我跑去問施主席，他用台語跟我講一句話：『建銘，留在國會，拼國會』，這是他名言，留在國會，追求台灣獨立；留在國會，拼國會。這一留，我留了20幾年，做了20幾年總召，大概這屆做完了，我可能也要離開立法院，我任務完成了。在這裡要說一句話：Nori，生日快樂！」而在會場外，柯建銘再提及，他這屆總召做完「當然」就不會繼續做了，但被問及後續生涯規劃，是否會回新竹？柯建銘僅笑而不語。